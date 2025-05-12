Потребность компаний в сотрудниках выросла до 2,6 млн человек

Число сотрудников, дефицит которых наблюдается в российских компаниях, составило 2,6 млн человек в 2024 году. Эта цифра выросла на 17%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ВШЭ.

Наибольший дефицит кадров в России — в обрабатывающей отрасли (391 тыс.), в торговле (347 тыс.) и транспорте (219 тыс.). Им готовы платить в полтора раза выше среднего по РФ — более 100 тыс. рублей. Вакантность в рабочих специальностях связана с сократившимися потоками рабочей силы из-за рубежа.

Если говорить о наиболее востребованных профессиях, то это квалифицированные рабочие, инженеры, ученые, педагоги, врачи. Еще один лидер — торговля, которая растет темпами свыше 30% ежегодно.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2024 году составила 88 тыс. руб., увеличившись за год почти на 20%. Это рекордный годовой прирост показателя, причем жалованье росло вдвое быстрее официальной инфляции (9,5%).

Экономическая активность населения в 2024 году побила рекорд. Так, среди россиян старше 15 лет она составила 61%. Уровень безработицы при этом начал расти впервые с 2023 года. В январе он составил 2,4% в то время, как в декабре показатель находился на отметках в 2,3%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что среднемесячные номинальные заработные платы россиян до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок вырастут на 51,15% до 2028 года. Уже в текущем году зарплаты приблизятся к 102,7 тыс. руб., прибавив 16,8% год к году.