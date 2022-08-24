MDG Context: доля российских товаров в категории FMCG достигла 83% за полгода

По данным агентства BrandScience (входит в Media Direction Group), во втором квартале 2022 года реальные доходы россиян продолжили падать (-0.8 п.п.), что укрепило тренд на экономию: так, 56% россиян считают, что сейчас необходимо отказаться от излишеств и урезать траты. Потребители стали активнее переключаться на более дёшевые марки товаров повседневного спроса (FMCG): 15% в 2022 году по сравнению с 11% в 2020 году. Результаты исследования MDG Context имеются в распоряжении Sostav.

Популярность брендов стала меньше интересовать россиян при покупке — на этот аспект обращают внимание 26%. Также менее значимыми критериями при выборе стали красивый внешний вид (29%) и страна производства (17%).

Аналитики также отметили рост интереса к собственным торговым маркам (СТМ) ритейлеров и промоакциям. На это указывают такие цифры:

58% покупателей, у которых выросла частота покупки СТМ, увеличили к ним интерес на фоне экономии;

48% — доля продаж по промо на рынке FMCG, в июле 2022 показатель достиг нового недельного максимума. Динамика связана с укреплением рубля и необходимостью поддерживать спрос после снижения потребительского ажиотажа.

Кроме того, доля российских продуктов и товаров FMCG выросла за полгода до 83%. Потребители ожидают, что бренды будут практичными и реалистичными, смогут помочь в повседневной жизни (33%), активно реагировать на кризис и показывать, что кризис можно преодолеть (23%), снижать тревогу и понимать беспокойство аудитории (16%), быть оптимистичными и выдвигать нешаблонные идеи (12%), а также и использовать свои знания для объяснения и информирования потребителей (8%).

Также отмечается, что потребители склонны к сберегательной модели поведения. Вклады стали основным способом сбережения денег. 35% откладывают на подушку безопасности, 33% — на покупку недвижимости/авто, 18% копят на образование и будущее своих детей, 14% опрошенных хотят открыть свой бизнес.

Более трети россиян не могут откладывать средства из-за спонтанных импульсивных покупок (37%), отсутствия мотивации (30%) и системного подхода (19%).

Импортозамещение

Исследователи сообщают, что главная цель в настоящее время — довести импортозамещение до максимума. Для этого власти ввели запрет на неналоговые проверки бизнеса до конца 2022 года, а также пообещали чаще поручать госзаказы российским компаниям.

Также активно ведётся поиск альтернатив из Китая, Индии, Ирана и других «дружественных» стран. Потребители готовы покупать отечественные аналоги и открыты к новым зарубежным брендам, считают в BrandScience. При этом зарубежный производитель предпочтителен в категориях электроники, бытовой техники, автозапчастей, автомобилей и лекарств.