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25.11.2023 в 12:19

Потери соцсети Х от ухода рекламодателей могут составить $75 млн

Порядка 100 брендов уже приостановили сотрудничество с платформой

Уход рекламодателей сильно ударит по социальной сети Х, потери могут составить 75 млн долларов, пишет The New York Times со ссылкой на внутренние документы компании. После антисемитских высказываний Илона Маска около сотни брендов прекратили размещение на площадке.

Первой приостановила сотрудничество с Х корпорация IBM, вслед за ней свою рекламную политику в отношении соцсети начали пересматривать и другие крупные компании. «Рекламную паузу» взяли кинокомпании Warner Bros., Walt Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures, корпорация Apple, Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие.

Произошло это после того, как некоммерческая организация Media Matters for America опубликовала расследование о ситуации в Х. В нем говорится, что сервис не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере, а его цитаты оформляются как вдохновляющие высказывания. Кроме того, сам владелец соцсети Илон Маск допускал антисемитские высказывания.

Добавим, соцсеть уже теряла рекламные доходы после того, как в 2022 году ее владельцем стал Илон Маск. Бизнесмен поменял политику платформы, что спровоцировало отток рекламодателей. Свою рекламу с площадки тогда убрали косметическая компания L'Oréal, автопроизводители General Motors и Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills, Mondelez International и др.

Х
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