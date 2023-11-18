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18.11.2023 в 13:15

Крупные рекламодатели снова отворачиваются от Х

IBM, Apple и крупные кинокомпании взяли «рекламную паузу» из-за пронацистского контента соцсети

Первой приостановила размещение рекламы в Х корпорация IBM, объяснив это тем, что соцсеть недостаточно ответственно относится к борьбе с нацистскими и антисемитскими постами. Технологический гигант опасается, что его реклама может оказаться по соседству с подобными высказываниями пользователей, сообщает CNBC.

Произошло это после того, как некоммерческая организация Media Matters for America опубликовала расследование о ситуации в Х. В нем говорится, что сервис не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере, а его цитаты оформляются как вдохновляющие высказывания. Также в социальной сети публикуются позитивные мемы о национал-социализме, отрицается Холокост и пр.

Вслед за IBM свою рекламную политику в отношении Х начали пересматривать и другие крупные компании. «Рекламную паузу» уже взяли кинокомпании Warner Bros., Walt Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures, а также корпорация Apple, пишет The Hollywood Reporter.

Добавим, соцсеть уже теряла рекламные доходы после того, как в 2022 году ее владельцем стал Илон Маск. Бизнесмен поменял политику платформы, что спровоцировало отток рекламодателей. Свою рекламу с площадки тогда убрали косметическая компания L'Oréal, автопроизводители General Motors и Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills, Mondelez International и др.

Apple IBM Х
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