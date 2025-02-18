Американский бизнес потерял 300 млрд долларов после ухода из России

Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за решения покинуть российский рынок. Об этом в интервью CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул важность восстановления диалога и экономической кооперации между Москвой и Вашингтоном.

Дмитриев отметил, что отсутствие сотрудничества привело к значительным убыткам для американской экономики. Он выразил надежду, что предстоящие переговоры в Эр-Рияде помогут «навести мосты» между двумя странами.

«Отношения США и России очень важны для мира. По моему мнению, важно, чтобы США и Россия сотрудничали. Вместе мы сможем решить проблемы», — заявил Кирилл Дмитриев.

В двусторонней встрече примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц. Как отмечает CNN, глава РФПИ был привлечен для содействия восстановлению экономических связей между Россией и США.

Ранее в Союзе торговых центров выяснили, что более половины российских торговых центров готовы предоставить площади под размещение зарубежных брендов, если те примут решение вернуться в Россию.