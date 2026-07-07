Постельное белье, которое всех растрогало

Askona, бренд-эксперт в сфере товаров для сна, вышел на территорию постельного белья. Перед брендом стояла задача — заявить о себе на высококонкурентном рынке, отвлечь внимание аудитории от демпингующих маркетплейсов и увеличить продажи в категории. О том, как это удалось сделать, команда бренда и агентства рассказала Sostav.

В 2025 году объем российского рынка текстиля для дома оценивался в $4,93 млрд (данные исследования Mordor Intelligence). При этом больше 48% продаж ушло на маркетплейсы, где потребитель выбирал товары рационально и обезличенно — по фильтру «цена по возрастанию».

Для Askona запуск линейки постельного белья был сопряжен с двумя барьерами:

Восприятие бренда: потребители прочно ассоциировали Askona исключительно с матрасами. Знание бренда в категории текстиля было низким.

Рынок: старт кампании пришелся на весну — традиционный низкий сезон после нового года и гендерных праздников, когда спрос падает.

Задачи проекта

За период с марта по февраль 2026 года кампания должна была принести:

В бизнесе: Рост выручки в категории ровно в 2 раза (х2 YoY) и не менее 30% новых покупателей в структуре продаж.

В маркетинге: Выход на лидирующие позиции в поиске и рост брендовых запросов «постельное белье + Askona» на 40%.

В экономике: Удержание ДРР (доли рекламных расходов) в рамках 20% (при историческом бенчмарке категории в 31,9%).

В медиа: Охват более 150 млн пользователей за весь период кампании.

Принесла даже больше.

Инсайт и идея: тактильность против скидок

Анализируя ядро аудитории — женщин от 30 до 45 лет со средним доходом, команда провела исследование рынка и аудитории. Оказалось, 40% россиян страдают от бессонницы, продажи антидепрессантов бьют рекорды. Стресс стал обычным фоном жизни.



Мы изучили предпочтения аудитории на основе онлайн-интервью с покупателями постельного белья Askona и конкурентов, исследования в сервисе «Яндекс Взгляд». Взяли на вооружение мировой опыт, проанализировав научные статьи о влиянии качества белья на эмоциональное состояние людей.

Собранные данные показали: для людей в состоянии психологического напряжения тактильность постельного белья (ощущение ткани кожей) важнее дизайна и даже цены.

Пока другие игроки рынка соревновались в процентах дисконта на баннерах, Askona решила сделать ставку на психологическую и физиологическую потребность аудитории.

Взяли на вооружение мировой опыт, проанализировав научные статьи о влиянии качества белья на эмоциональное состояние людей, такие как: Oxford University Press, Sleep Medicine Reviews, Quality Malaysia-Japan International Institute of Technology, Indian Institute of Technology Delhi, Sleep Med Rev.

Реализация: три этапа кампании

Креативная концепция: «Постельное белье Askona такое трогательное, что это вас растрогает». Мы увели аудиторию от сравнения характеристик и цен к личным тактильным ощущениям. И разбили кампанию на три флайта с разным набором инструментов под каждую задачу воронки.

Флайт 1. Медиа и охват: суровые мужчины

Мы решили действовать нестандартно. Аудитория привыкла к типичным «постельным креативом». А мы начали строить знание о продукте с дерзкой эмоциональной кампанией. Главные герои — суровые мужчины, растроганные постельным бельем Askona.

Производство креативов оптимизировали с помощью ИИ. Нейросети позволили быстро собрать десятки вариантов визуалов, адаптировать их под разные сегменты аудитории. И снизить расходы на продакшен на 60%.

Контраст образов и эмоций помог обойти баннерную слепоту. Ролики получили CTR до 2,21% в небрендовых кампаниях при среднем бенчмарке рынка в 0,8−1%.

Флайт 2. Переход в перформанс и инфлюенс-маркетинг

На втором этапе фокус сместили на конверсию и работу с базой:

Блогеры

Инфлюенсеры (велнес, лайфстайл) рассказывали реальные истории о своей борьбе с бессонницей. И делились опытом использования белья Askona. Интеграции принесли 2,48 млн просмотров, а посевы в пабликах — еще 1,31 млн охвата.

Реактивация базы

Запустили двухэтапный розыгрыш годового запаса белья. Механика помогла вернуть лояльных клиентов и дала прирост продаж на +37%.

Флайт 3. «Трогательные витрины» и предновогодний сезон

Трогательность вышла в офлайн. Во флагманском салоне Askona в Москве установили «Трогательную витрину» — созданную с использованием реального постельного белья. Покупатели могли пощупать ткань, оценить плотность плетения — и, увлекшись продуктом, зайти внутрь магазина. В результате доля офлайн-продаж продвигаемых линеек выросла на 6,5%. Продажи новинок — на 40%.

А осенью, в период Черной пятницы и подготовки к Новому году, бренд сместил акцент с удивления на глубокую заботу о себе и близких. Если в начале кампании Creadigital удивляли аудиторию брутальностью и эмоциями, то к финалу года коммуникация стала более мягкой.

Постельное белье Askona стало трогательным воплощением любви и искреннего внимания к тем, кто дорог. И к самому себе. Стратегическое расширение понятия «трогательности» до проявления заботы принесло проекту основной коммерческий эффект к концу года.

Результаты: экономика трогательного маркетинга

Трогательное позиционирование подтвердило свою эффективность в цифрах.

Ключевые показатели за период март — февраль 2026 года

Выручка в категории

+107,4% YoY (план по росту х2 выполнен). При этом 48,7% продаж обеспечили новые клиенты (KPI по новой аудитории перевыполнен, планировали от 30%). А 51,3% — реактивированная база.

Категорийные запросы

Askona вышла на первое место по брендовым запросам в категории текстиля с отрывом в 61,28% от ближайшего конкурента. Рост запросов к прошлому году составил +57%.

ДРР

Показатель снизился с прежних 31,9% до 17,75% при установленном лимите в 20%.

Охват

Суммарный охват составил 170,8 млн пользователей (план перевыполнен на 13,86%).

Сопутствующие продажи

Комплементарные покупки принесли бренду еще +31,7% к общей выручке за период кампании.

Наталья Пушко, директор по маркетингу Askona: Инсайт о тактильности и трогательных эмоциях полностью себя оправдал. Нам удалось доказать потребителю, что экспертиза Askona в здоровом сне — это не только матрасы, но и постельное белье. Рост продаж более чем в два раза показывает, что бренд может диктовать свои правила даже на перегретом рынке.

Татьяна Смурыгова, генеральный директор Creadigital: Этот кейс — отличный пример того, как смелая креативная рамка работает в традиционно сдержанной категории. Креатив с растроганными мужчинами пробил баннерную слепоту, а эффективная медийная стратегия помогала перевыполнить KPI по продажам. Глубокие человеческие эмоции в рекламе продают сильнее скидок.

Состав творческой группы

Сreadigital (агентство)

Генеральный директор: Татьяна Смурыгова

Креативный директор: Дмитрий Несветайло

Креативный группхед: Владимир Коноплев

Руководитель дизайн студии: Александр Власов

Менеджер проекта: Елена Цыганова

Askona (клиент)

Коммерческий директор: Елена Корчагова

Директор по маркетингу: Наталья Пушко

Директор по интегрированным коммуникациям: Гульсина Шагалиева

Руководитель отдела по связям с общественностью: Мария Телятникова

Ведущий бренд менеджер: Олеся Иванова

Ведущий бренд менеджер: Василиса Ахальцева