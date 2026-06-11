После бейджа: как превратить выставочный B2B-контакт в сделку

На российском рынке цена ошибки в B2B-мероприятиях растет. По данным комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, отраслевой показатель должен достичь 222 млрд рублей в 2026 году и 280 млрд рублей — к 2030-му. При таких бюджетах выставку уже невозможно оценивать одними визитками, сканами бейджей и разговорами у стенда. О том, как меняется подход к выставочным контактам, и почему реальная ценность мероприятия появляется, когда встречу фиксируют, квалифицируют и доводят до следующего действия и сделки, Sostav рассказал CMO сервиса электронных подарочных сертификатов Giftery Аркадий Юрлов.

Мероприятия по-прежнему остаются заметным каналом привлечения клиентов в российском B2B. По данным исследования NWComm «Лидогенерация в России — 2025», они входят в число ключевых инструментов и одновременно считаются одним из наиболее используемых и рентабельных каналов. Но сам факт востребованности еще не доказывает, что вложения действительно окупаются.

Проблема начинается в момент, когда разговор возле стенда не получает продолжения. Компания оплачивает участие, готовит стенд, собирает визитки и сканы бейджей на мероприятии, а затем передает продажам общий список контактов. В итоге в одной таблице оказываются все подряд: руководитель с проектом на внедрение, закупщик, технический специалист, поставщик смежных услуг и случайный посетитель. Если контакты не разделены по роли, задаче и уровню интереса, отдел продаж вынужден работать вслепую. А дорогой канал привлечения новых клиентов превращается в коллекцию малополезных деловых знакомств, а не в управляемую воронку продаж.

Первое — работа до выставки

Подготовку к выставке стоит начинать не со стенда. До обсуждения дизайна конструкций и раздачи сувениров, важно понять, сколько содержательных разговоров команда реально успеет провести на выставке, и какая часть этих встреч может превратиться в квалифицированные контакты.

Представим компанию «Логискан» — поставщика цифрового решения для контроля складских операций, который готовится к CeMAT RUSSIA 2026.

Типовая ошибка выглядела бы так: команда ставит цель «собрать 500 контактов», но не оценивает емкость стенда, общается со всеми одинаково и шаблонно обещает «отправить материалы после мероприятия». В итоге только часть строк в таблице имеет реальный коммерческий смысл.

В отчете CEIR о повышении качества выставочных контактов и конверсии в продажи используется простая формула емкости стенда: часы работы выставки x среднее число сотрудников на смене x целевое число осмысленных взаимодействий в час x ожидаемая доля перехода в квалифицированные контакты.

Для «Логискана» расчет выглядит так: 18 часов работы за три дня x 4 сотрудника x 3 содержательных разговора в час = 216 разговоров. Если только треть посетителей соответствует целевому профилю, плановая емкость — 72 квалифицированных контакта.

Это меняет постановку цели. План «собрать 500 качественных контактов» при такой конфигурации не совпадает с реальными возможностями стенда. Чтобы приблизиться к этой цифре, нужно либо усилить команду, либо заранее назначить больше встреч, либо сокращать глубину разговора. Последний вариант рискован: строк в базе станет больше, но контактов, пригодных для продаж, — меньше.

После расчета емкости нужно определить, кого компания хочет видеть у стенда. Для нашего примера это три группы:

руководители складов;

директора по логистике и специалисты;

отвечающие за внедрение цифровых систем.

Для каждой группы нужен свой повод для разговора: расчет потерь времени на операциях, сценарий снижения простоев или демонстрация интеграции с действующими системами.

До открытия площадки должны быть готовы база приглашенных, расписание встреч, сценарии разговора и форма квалификации. В карточке контакта нужны не только имя, телефон и должность, но и компания, роль собеседника, задача, срок, текущий способ решения, интерес к демонстрации, следующий шаг и согласие на дальнейшую коммуникацию.

Второе — работа на выставке

В день выставки слабая подготовка быстро даст о себе знать на стенде. Если роли не распределены заранее, сотрудники начинают дублировать друг друга: рассказывают о компании, показывают презентацию, собирают контакты и обещают отправить материалы после события. Со стороны кажется, что работа идет активно, но по итогам сложно понять, какие разговоры действительно имеют продолжение.



Аудитория отраслевой выставки неоднородна. По данным Logistika Expo 2025, 32% посетителей самостоятельно принимали решения о закупках, 40% участвовали в принятии решений, еще 16% выступали консультантами. Для команды на стенде это важный сигнал того, что один сценарий разговора для всех снижает качество собранных контактов.

В примере с «Логисканом» маршрут посетителя можно разложить на четыре функции.

Отсев: кто подошел, из какой компании, какую роль выполняет и есть ли задача по складским операциям или автоматизации. Диагностика: где возникают потери, есть ли текущий проект, какие сроки и кто участвует в выборе решения. Демонстрация: как система выявляет узкие места, какие данные нужны для расчета и каким может быть пилотное внедрение. Завершение: фиксация следующего действия.

Разговор не должен заканчиваться шаблонной фразой «свяжемся с вами после выставки». У следующего действия должны быть формат, срок и ответственное лицо: экспресс-расчет до конца недели, демонстрация во вторник, встреча с техническим специалистом, отправка спецификации или обсуждение пробного запуска.

В такой логике стенд помогает сразу разделять контакты. Случайных посетителей команда быстро отсеивает, людей с общим интересом добавляет в дальнейшую коммуникацию, профильные запросы переводит в расчет или демонстрацию, а самые перспективные контакты — сразу передает в продажи.

Третье — работа после мероприятия

Работа с контактом должна начинаться, пока свежи впечатление от встречи. После разговора человек помнит стенд, свою задачу и то, что ему обещали отправить. Через несколько дней все это теряется среди других писем, рабочих дел и решений, которые отложили на потом.

Исследование MIT/InsideSales о скорости реакции на входящие контакты показывает: чем дольше команда тянет с первым сообщением, тем сложнее потом выйти на контакт и понять, насколько он подходит для дальнейшей работы. Для выставок этот принцип тоже работает: важным контактам нужно писать в первые часы после встречи или в тот же день.

В нашем примере первое сообщение после встречи должно продолжать конкретный разговор. Руководителю склада отправляют расчет потерь времени на операциях, директору по логистике — материал о снижении простоев, специалисту по внедрению — сценарий обмена данными с действующими системами. Если на стенде обсуждали пробный запуск, в сообщении сразу дают ссылку на выбор времени для технической встречи.

Главное, чтобы материал был связан с тем, о чем говорили на выставке, и вел к одному понятному действию: открыть расчет, заполнить данные, посмотреть демонстрационный сценарий или выбрать время для встречи.

Переход по ссылке — это хороший сигнал, но его недостаточно, чтобы считать контакт готовым к покупке. Важно смотреть шире: кто этот человек, какая у него задача, есть ли сроки и о чем договорились на стенде. Если контакт открыл материал или выбрал время для встречи, его можно поднять выше в очереди на обработку.

После выставки команда работает в первую очередь с теми, у кого есть понятная задача, подходящая роль, согласие на общение и следующий шаг. Остальные контакты не пропадают, но с ними продолжают более спокойную коммуникацию: отправляют полезные материалы и стараются «догреть».

Как правильно считать результат

В отчете после выставки легко ошибиться и принять количество контактов за результат. Само по себе это число показывает только активность стенда: сколько людей подошло, поговорило с командой и оставило данные. Для B2B важнее другое: сколько контактов оказалось полезными и сколько из них дошло до следующего шага.

В примере с «Логисканом» участие в CeMAT RUSSIA 2026 стоило 3,2 млн рублей. За три дня команда провела 216 содержательных разговоров. Из них 72 контакта подошли под нужные критерии, 10 перешли к повторной встрече, шесть получили коммерческие предложения, а две сделки закрылись в течение 90 дней. При среднем годовом договоре в 2,5 млн рублей это дает 5 млн рублей выручки.

Такая таблица помогает быстро увидеть слабые места. Много разговоров и мало подходящих контактов — значит, на стенд приходит не та аудитория, или команда плохо отсеивает случайных посетителей. Подходящих контактов много, а встреч мало — значит, после выставки с ними слабо работают. Встречи есть, но предложений мало — значит, контакт был еще не готов или следующий шаг выбрали неверно.

Финансовую часть можно добавить отдельно: сколько стоило участие, сколько сделок закрыли после выставки и какую выручку они принесли. Но главный смысл в другом: важно видеть, что произошло с контактами после стенда, и сколько разговоров перешло в подходящие контакты, встречи, предложения и сделки.

Если команда сразу фиксирует источник, статус, тему разговора, согласие на общение и следующий шаг, выставка перестает быть разовым событием на три дня. Она становится понятной частью работы с продажами.

Заключение

Окупаемость выставки зависит не от количества собранных контактов, а от того, что происходит с ними дальше. Пока разговор на стенде заканчивается размытым «созвонимся после мероприятия», бюджет работает лишь на ощущение активности, а не на реальные продажи.

Чтобы это изменить, нужно заранее посчитать емкость стенда, четко описать целевую аудиторию и построить сценарии под разные роли. На площадке — разделить функции команды и в каждом диалоге доводить разговор до понятного следующего шага. После мероприятия — выходить на контакт, пока жива память о встрече, и работать в первую очередь с теми, у кого есть задача, сроки и согласие двигаться дальше.

Когда у каждого контакта есть статус, то B2B-мероприятие перестает быть разовым событием. Оно работает как часть продаж, а не заканчивается сценарием «поговорили и разошлись».