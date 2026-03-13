Посещаемость торгцентров перед 8 Марта снизилась на 6%

Посещаемость торговых центров в России в неделю перед 8 Марта снизилась. По данным аналитиков, с 2 по 8 марта 2026 года трафик в ТЦ по стране упал на 6% по сравнению с прошлым годом. В Москве и Санкт-Петербурге снижение оказалось немного меньше — около 4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Неделя перед 8 Марта обычно считается одним из самых активных периодов для торговых центров, наряду с новогодними праздниками и началом учебного года. Однако в этом году рост посещаемости перед праздником оказался слабее, чем год назад. Многие магазины отмечают, что поток покупателей был примерно на уровне обычных выходных.

Сократились и расходы на многие категории товаров. Так, траты на одежду и обувь за год уменьшились на 5,6%, на товары для красоты — на 4,3%, на бытовую технику — на 2,1%, а на подарки и цветы — на 2%. Самое заметное падение показала электроника — минус 12,7%.

При этом активно растут покупки на маркетплейсах. Расходы на онлайн-площадках за тот же период увеличились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Это усиливает конкуренцию для традиционных торговых центров.

Эксперты считают, что посещаемость ТЦ может продолжить снижаться и в течение 2026 года. По их мнению, на ситуацию влияют рост онлайн-торговли, высокая стоимость кредитов и осторожные потребительские настроения.

Ранее сообщалось, что рынок торговой недвижимости Москвы и Подмосковья, переживающий спад на фоне роста онлайн-ретейла, может уже в 2027 году продемонстрировать резкое увеличение объемов ввода.