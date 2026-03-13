Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.03.2026 в 06:10

Посещаемость торгцентров перед 8 Марта снизилась на 6%

Расходы на онлайн-площадках перед праздниками увеличились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом

Посещаемость торговых центров в России в неделю перед 8 Марта снизилась. По данным аналитиков, с 2 по 8 марта 2026 года трафик в ТЦ по стране упал на 6% по сравнению с прошлым годом. В Москве и Санкт-Петербурге снижение оказалось немного меньше — около 4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Неделя перед 8 Марта обычно считается одним из самых активных периодов для торговых центров, наряду с новогодними праздниками и началом учебного года. Однако в этом году рост посещаемости перед праздником оказался слабее, чем год назад. Многие магазины отмечают, что поток покупателей был примерно на уровне обычных выходных.

Сократились и расходы на многие категории товаров. Так, траты на одежду и обувь за год уменьшились на 5,6%, на товары для красоты — на 4,3%, на бытовую технику — на 2,1%, а на подарки и цветы — на 2%. Самое заметное падение показала электроника — минус 12,7%.

При этом активно растут покупки на маркетплейсах. Расходы на онлайн-площадках за тот же период увеличились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Это усиливает конкуренцию для традиционных торговых центров.

Эксперты считают, что посещаемость ТЦ может продолжить снижаться и в течение 2026 года. По их мнению, на ситуацию влияют рост онлайн-торговли, высокая стоимость кредитов и осторожные потребительские настроения.

Ранее сообщалось, что рынок торговой недвижимости Москвы и Подмосковья, переживающий спад на фоне роста онлайн-ретейла, может уже в 2027 году продемонстрировать резкое увеличение объемов ввода.

Посещаемость
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.