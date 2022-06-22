Некоторым пользователям спутникового ТВ отключили российские телеканалы

Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ.

Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также «Первого канала» и НТВ. Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский Минфин. Ограничение коснулось 3 млн телезрителей.

Гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский заявил, что для того, чтобы продолжить смотреть российские телеканалы, зрителям спутникового телевидения необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на спутник «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». По его словам, пока нет информации о том, когда будет возобновлено вещание с спутников Intelsat. При этом эксперты отмечают, что большинство пользователей не смогут переориентировать домашнюю антенну-тарелку на отечественный спутник «Экспресс-80» самостоятельно.

Опрошенные «Известиями» участники рынка пока не слышали о других случаях отключения российских операторов связи и платного ТВ от зарубежных спутников из-за санкций. Очевидно, европейцы и американцы проявляют осторожность, ведь отечественными спутниками пользуются и зарубежные потребители, которые могут быть отключены в ответ, не исключил один из собеседников.

По данным «ТМТ консалтинга», в целом абонентская база спутникового ТВ в РФ в I квартале 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021-го сократилась на 0,1%. К аналогичному периоду прошлого года она выросла на 0,1%, увеличившись на 15 тыс. подписчиков. На конец 2021-го спутниковым ТВ пользовались 37% из 46,5 млн российских подписчиков платного телевидения.