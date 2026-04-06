Кикшеринги обсуждают с властями верификацию пользователей через «Госуслуги»

Минцифры совместно с операторами кикшеринговых сервисов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» обсуждают внедрение верификации пользователей через «Госуслуги» в российских регионах. По информации РБК, инициатива направлена на точное определение возраста арендаторов и снижение рисков злоупотреблений сервисами.

В ведомстве сообщили изданию, что подключение к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для операторов будет добровольным. Верификация через ЕСИА уже применяется в таких сервисах, как «Яндекс», Avito, Ozon, VK и Wildberries. По словам представителя «Юрента», сейчас министерство предоставляет компаниям методологическую и консультативную поддержку для внедрения технологии.

На данный момент верификация пользователей кикшерингов работает только в Москве через портал mos.ru.

Представители кикшерингов отмечают, что интеграция с ЕСИА усилит действующие механизмы идентификации и минимизирует аренду несовершеннолетними. Дополнительно сервисы вводят аппаратные ограничения скорости, специальные зоны и штрафы для повышения безопасности.

Эксперты предупреждают, что полностью исключить передачу аккаунтов детям нельзя, но верификация через «Госуслуги» позволит переложить часть ответственности с компаний на государство. Пилотные проекты могут стартовать в Санкт-Петербурге, Московской области и Татарстане, а массовое внедрение планируется в следующем сезоне.