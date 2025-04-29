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29.04.2025 в 13:35

Половине опрошенных россиян интересно использовать роботов в быту

Меньше всего респондентов хотели бы применять роботов для общения

83% опрошенных россиян проявляют интерес к использованию роботов в повседневной жизни. По мнению 54% респондентов, роботы позволяют избавиться от рутинных бытовых задач. Более актуально это для женщин (61% против 45% мужчин), жителей городов-миллионников и обеих столиц (61−62% против 44% сельских жителей) и старших миллениалов (64% против 40% представителей поколения оттепели). Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Каждый четвертый участник опроса хотел бы использовать роботов для автоматизации рабочих задач, по 21% — для повышения безопасности и улучшения здоровья, 14% — для проведения досуга. 13% респондентов было бы интересно применять роботов для получения образования, 6% — для общения. 12% интервьюируемых заявили, что ни при каких условиях не будут использовать роботов.

43% опрошенных скорее согласны, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности (в 2019 году такого мнения придерживались 47%). Не согласны с утверждением 52% (шесть лет назад таких было 51%).

В числе отрицательных последствий массовой роботизации опрошенные назвали деградацию людей, т. к. роботы будут делать за них все (41%), кибератаки и взломы роботов (38%), зависимость от таких устройств, в случае сбоев все процессы остановятся (35%). Также среди отрицательных последствий — выход роботов из-под контроля (33%), слежение через роботов и нарушение приватности (31%), замена людей роботами на рабочих местах (31) и предпочтение людьми роботов другим людям (24%).

Развивать робототехнику, по мнению участников опроса, в первую очередь нужно в следующих сферах: опасные промышленные производства (такого мнения придерживаются 48% интервьюируемых), ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (37%), сельское хозяйство (35%), освоение космоса (30%), медицина (28%) и бытовое обслуживание (16%). В числе других сфер опрошенные назвали исследования в научных лабораториях (14%), управление общественным транспортом (6%), образование (5%), досуг и развлечения (3%).

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее Минпромторг предложил возмещать бизнесу 20% затрат на внедрение роботов. Программа субсидирования направлена на ускоренную роботизацию производства.

Роботы исследование
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