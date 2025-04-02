Минпромторг предложил возмещать бизнесу 20% затрат на внедрение роботов

Минпромторг России утвердил решение о субсидировании покупки и внедрения роботов на отечественных производствах. Инвесторам будут возмещать 20% от затрат. Программа рассчитана до конца 2029 года и охватывает как российские, так и зарубежные робототехнические решения. Ожидается, что мера поможет достичь плановых показателей по внедрению роботов на производствах, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Ведомости».

Отбор получателей субсидий будет проходить по правилам, утвержденным постановлением правительства от октября 2023 года. Первые конкурсные отборы стартуют в апреле 2025 года. В Минпромторге считают, что кэшбэк станет эффективной мерой для ускорения процессов автоматизации на предприятиях, где внедрение робототехники требует значительных инвестиций.

Кэшбэк смогут получить компании, отчитавшиеся о внедрении роботов на производстве. В случае невыполнения условий по отчетности или неисполнения обязательств, предусмотрены штрафы, а также возврат средств в бюджет. Участие в программе возможно для российских предприятий обрабатывающей промышленности, не имеющих иностранных агентов в составе владельцев и доля иностранного капитала в которых не превышает 25%. Кроме того, предприятие не должно проходить процедуру банкротства.

Ранее о введении кэшбэка на робототехнику говорил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. Он подчеркивал, для того, чтобы Россия вошла в топ-25 стран по плотности роботизации, необходимо внедрить меры, аналогичные тем, что действуют на китайском рынке, где субсидии на робототехнику достигают 50%.