Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Быть неймером

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.03.2026 в 11:15

Половина россиян призналась в интернет-зависимости

Все больше людей практикуют «цифровой детокс»

Каждый второй россиянин считает себя зависимым от интернета. При этом 14% уверенно признают наличие зависимости, а еще 33% склонны согласиться с этим. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.

Чаще всего о признаках зависимости говорят молодые люди до 35 лет — среди них так отвечают более половины опрошенных. Среди россиян старше 45 лет этот показатель ниже — около 39%. Женщины немного чаще мужчин признают у себя цифровую зависимость, а люди с высшим образованием — чаще, чем респонденты со средним специальным.

За последние два года выросло число россиян, практикующих «цифровой детокс» — осознанное ограничение использования гаджетов и интернета. Сейчас такие меры применяют 43% опрошенных, тогда как ранее этот показатель составлял 39%. При этом 18% делают это ежедневно, а остальные — с разной периодичностью.

В то же время 53% респондентов не считают себя зависимыми от цифровых технологий. Среди них больше людей старшего поколения. 57% россиян не ограничивают себя в использовании цифровых устройств.

Ранее сообщалось, что 80% опрошенных россиян берут с собой в отпуск гаджеты и продолжают работать. Больше всех трудятся в отпуске зумеры (75%) и бумеры (70%).

Superjob
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.