Половина россиян призналась в интернет-зависимости

Каждый второй россиянин считает себя зависимым от интернета. При этом 14% уверенно признают наличие зависимости, а еще 33% склонны согласиться с этим. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.

Чаще всего о признаках зависимости говорят молодые люди до 35 лет — среди них так отвечают более половины опрошенных. Среди россиян старше 45 лет этот показатель ниже — около 39%. Женщины немного чаще мужчин признают у себя цифровую зависимость, а люди с высшим образованием — чаще, чем респонденты со средним специальным.

За последние два года выросло число россиян, практикующих «цифровой детокс» — осознанное ограничение использования гаджетов и интернета. Сейчас такие меры применяют 43% опрошенных, тогда как ранее этот показатель составлял 39%. При этом 18% делают это ежедневно, а остальные — с разной периодичностью.

В то же время 53% респондентов не считают себя зависимыми от цифровых технологий. Среди них больше людей старшего поколения. 57% россиян не ограничивают себя в использовании цифровых устройств.

Ранее сообщалось, что 80% опрошенных россиян берут с собой в отпуск гаджеты и продолжают работать. Больше всех трудятся в отпуске зумеры (75%) и бумеры (70%).