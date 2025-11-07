Половина россиян доверяет рекламе, демонстрирующей эффект «до» и «после»

Почти половина россиян доверяет рекламе, демонстрирующий эффект «до и после». Особенно это относится к рекламе косметики, бьюти-процедур и уходовых средств на маркетплейсах, в СМИ и соцсетях, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Getblogger (входит в МТС AdTech).

Ключевым фактором доверия в рекламе остается наглядность результата. Так, 48% отметили, что им важно видеть эффект «до и после». Для 41% главным критерием является репутация бренда, для 34% - реальные истории клиентов, а 30% обращают внимание на уникальность и оригинальную подачу контента.

Аналитики также отметили, что чаще всего россияне замечают рекламу косметики, уходовых средств и бьюти-процедур на маркетплейсах (41%), в СМИ (31%) и в соцсетях или на сайтах (30%). Каждый четвертый видит рекламу в торговых центрах, 17% - на наружных носителях и 16% - в мобильных приложениях.

Однако более половины респондентов (56%) считают, что надпись «натуральный состав» на упаковке — это всего лишь маркетинговый ход. Только каждый четвертый (25%) по-прежнему уверен, что натуральные компоненты действительно безопаснее и эффективнее синтетических аналогов

«Доверие — ключевой фактор, определяющий выбор покупателей. Люди стали осознаннее и ориентируются не на обещания "натуральности", а на формулу, эффект и репутацию бренда», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что 55% россиян ждут промокоды от блогеров в период распродаж. Это говорит о доверии к блогерам, как к одному из ключевых факторов эффективности рекламы.