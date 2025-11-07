Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2025 в 06:50

Половина россиян доверяет рекламе, демонстрирующей эффект «до» и «после»

Им важно видеть картинку с результатом

Почти половина россиян доверяет рекламе, демонстрирующий эффект «до и после». Особенно это относится к рекламе косметики, бьюти-процедур и уходовых средств на маркетплейсах, в СМИ и соцсетях, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Getblogger (входит в МТС AdTech).

Ключевым фактором доверия в рекламе остается наглядность результата. Так, 48% отметили, что им важно видеть эффект «до и после». Для 41% главным критерием является репутация бренда, для 34% - реальные истории клиентов, а 30% обращают внимание на уникальность и оригинальную подачу контента.

Аналитики также отметили, что чаще всего россияне замечают рекламу косметики, уходовых средств и бьюти-процедур на маркетплейсах (41%), в СМИ (31%) и в соцсетях или на сайтах (30%). Каждый четвертый видит рекламу в торговых центрах, 17% - на наружных носителях и 16% - в мобильных приложениях.

Однако более половины респондентов (56%) считают, что надпись «натуральный состав» на упаковке — это всего лишь маркетинговый ход. Только каждый четвертый (25%) по-прежнему уверен, что натуральные компоненты действительно безопаснее и эффективнее синтетических аналогов

«Доверие — ключевой фактор, определяющий выбор покупателей. Люди стали осознаннее и ориентируются не на обещания "натуральности", а на формулу, эффект и репутацию бренда», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что 55% россиян ждут промокоды от блогеров в период распродаж. Это говорит о доверии к блогерам, как к одному из ключевых факторов эффективности рекламы.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.