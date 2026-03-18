Поколение Альфа перестает замечать рекламу

Поколение Альфа (7−15 лет) больше не воспринимает рекламу как отдельный формат — рекламные сообщения растворены в их цифровой повседневности. Для детей контент, коммерция и личный опыт сливаются в единую среду, утверждают авторы нового исследования Совета по стандартам рекламы Индии (ASCI).

Исследователи отмечают, что дети все глубже погружаются в экосистему, где персонализированные алгоритмы не только подбирают ленту, но и формируют интересы, социальные связи и поведенческие паттерны. При этом взрослые — родители и учителя — не успевают за темпом развития цифровой культуры, поэтому значительная часть влияния на детей остается вне их контроля.

Ключевой риск, зафиксированный в исследовании, — снижение способности отличать рекламу от обычного контента. Младшие дети распознают прямые рекламные ролики, но нативные форматы, интеграции у инфлюенсеров и бренды в играх чаще воспринимают как обычное развлечение. Подростки демонстрируют более высокий уровень цифровой грамотности, однако остаются уязвимыми к сообщениям, встроенным в сторителлинг и персонализированный контент.

Отдельный акцент сделан на роли алгоритмов, которые фактически заняли место главного авторитета в цифровой жизни детей. Рекомендательные системы управляют вниманием и выбором — от развлечений до покупательских предпочтений, в то время как для поколения Альфа граница между онлайн- и офлайн-опытом практически не существует.

На этом фоне ASCI предлагает переходить к комплексному регулированию участия детей в цифровой среде. Совет призывает к совместным действиям платформ, брендов, школ и семей, включая унифицированную маркировку рекламы, развитие инструментов родительского контроля и обязательное включение медиа- и рекламной грамотности в школьные программы.

Ранее сообщалось, что дети в рекламе сохраняют традиционные роли. Так, мальчики чаще представляют технологии, образование, автомобили и активный отдых, а девочки чаще представлены дома.