Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
InsurTech платформа AIINS

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.03.2026 в 11:00

Поколение Альфа перестает замечать рекламу

Рекламные сообщения становятся частью цифровой среды поколения, а не отдельным форматом

Поколение Альфа (7−15 лет) больше не воспринимает рекламу как отдельный формат — рекламные сообщения растворены в их цифровой повседневности. Для детей контент, коммерция и личный опыт сливаются в единую среду, утверждают авторы нового исследования Совета по стандартам рекламы Индии (ASCI).

Исследователи отмечают, что дети все глубже погружаются в экосистему, где персонализированные алгоритмы не только подбирают ленту, но и формируют интересы, социальные связи и поведенческие паттерны. При этом взрослые — родители и учителя — не успевают за темпом развития цифровой культуры, поэтому значительная часть влияния на детей остается вне их контроля.

Ключевой риск, зафиксированный в исследовании, — снижение способности отличать рекламу от обычного контента. Младшие дети распознают прямые рекламные ролики, но нативные форматы, интеграции у инфлюенсеров и бренды в играх чаще воспринимают как обычное развлечение. Подростки демонстрируют более высокий уровень цифровой грамотности, однако остаются уязвимыми к сообщениям, встроенным в сторителлинг и персонализированный контент.

Отдельный акцент сделан на роли алгоритмов, которые фактически заняли место главного авторитета в цифровой жизни детей. Рекомендательные системы управляют вниманием и выбором — от развлечений до покупательских предпочтений, в то время как для поколения Альфа граница между онлайн- и офлайн-опытом практически не существует.

На этом фоне ASCI предлагает переходить к комплексному регулированию участия детей в цифровой среде. Совет призывает к совместным действиям платформ, брендов, школ и семей, включая унифицированную маркировку рекламы, развитие инструментов родительского контроля и обязательное включение медиа- и рекламной грамотности в школьные программы.

Ранее сообщалось, что дети в рекламе сохраняют традиционные роли. Так, мальчики чаще представляют технологии, образование, автомобили и активный отдых, а девочки чаще представлены дома.

Юлия Топольская
Альфа
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.