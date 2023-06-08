Зевающие люди, Галя-«Отмена» и голограмма учёной: подборка диджитал-промо

В мае бренды слегка «охладели» к экспериментам с Midjourney, и решили удивлять потенциальных покупателей AR и VR. Они устраивали виртуальные инсталляции и концерты, приглашали на экскурсии с дополненной реальностью, и даже создавали максимально реалистичные наборы статуэток, которые не купить ни в онлайн, ни в офлайн. Однако нашлись и те, кто предпочел рекламировать продукты более «традиционными» методами. Что из этого получилось — читайте в подборке Sostav

«Яндекс Музыка» предложила фанатам Cream soda организовать VR-концерт

В честь выхода нового альбома группы Cream soda — Internet friends «Яндекс Музыка» создала VR-игру Cream soda club. В ней пользователь может попробовать себя в роли промоутера ночного клуба. Чтобы открывать новые уровни и развивать клуб, необходимо украшать танцпол и радовать виртуальных гостей. Игра создана для полного погружения в атмосферу нового альбома. Подробнее на Sostav.

«ВКонтакте» открыла инсталляцию с голограммой женщины-учёной

В рамках социального проекта «Женских рук дело», который направлен на создание памятников великим женщинам, Вконтакте открыла экспозицию с Магдалиной Покровской. Она была создательницей первой в мире эффективной противочумной вакцины, которую испытывала на себе во время эпидемий. Экспозиция доступна для всех желающих в креативном пространстве «Дизайн-завод» на Большой Новодмитровской улице. Подробнее на Sostav.

Demix искала нового амбассадора через Telegram

В мае Demix совместно с агентством Resonance (входит в MGCom Group) и Sports.ru были в поисках нового амбассадора, который любит бег. Поиски решили провести в Telegram, так как именно в этом канале бренду требовалось нарастить лояльность аудитории. В Resonance разработали специальный Telegram-бот, с помощью которого каждый желающий мог рассказать о себе, заполнив анкету. Также потенциальному посланцу бренда предстояло пройти дополнительные задания, например, продолжить фразу в формате Telegram-кружка: «Если я стану амбассадором Demix, я…». Подробнее на Sostav.

«СберМаркетинг» и Sber AR/VR Lab разработали AR-экскурсию по Сталинградской битве

Экскурсия проходила в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде. Чтобы создать максимальное погружение и провести пользователей через вехи истории Сталинградской битвы, команда проекта интегрировала в экспозицию дополнительные элементы. Их можно было увидеть только через камеру телефона. Команда проекта приложила не мало усилий, чтобы сделать AR-элементы максимально реалистичными. Подробнее на Sostav.

Банк России создал свой мошеннический сайт «Рублерост»

Его цель — наглядно показать механизм работы аферистов. На интерактивном лендинге, который разработало агентство «Пикчер», собрали распространённые схемы мошенников. Распознать их пользователям предложили самостоятельно. К каждой из уловок прилагался экспертный комментарий, почему доверять свои сбережения такого рода компаниям не стоит. Подробнее на Sostav.

«Азбука вкуса» соблазнила на покупку кофе с помощью зевающих людей

Ритейлер запустил рекламную кампанию на экранах «Москвы-сити» с видео зевающих людей. Так «Азбука вкуса» решила спровоцировать случайных прохожих — ведь когда человек видит, что кто-то рядом зевает, он зевнёт в ответ. Однако ритейлер сразу же предлагает побороть сонливость и купить кофе в ближайшем магазине сети. Также покупатели могли сыграть в игру по определению «кофедефицита». Для этого установили интерактивную панель. Глядя на ролики зевающих людей, посетители пытались продержаться и не зевнуть следом. Подробнее на Sostav.

«Домклик» организовал вечеринку — с диджеем и 3D-кубом

Сервис недвижимости от «Сбербанка» запустил outdoor-рекламу «Музыка в кубе», которая объединила лайв-выступления главных российских диджеев, технологичную графику и новые рекламные поверхности. Москвичи могли потанцевать под диджей-сеты Summer Music, становясь частью визуального оформления в режиме реального времени. Подробнее на Sostav.

Новый энергетик Volt Energy зарядил кибер-человека в «Москве-Сити»

Рекламную кампанию в стиле кибер-панка разработала ГК «Родная Речь» для продвижения нового энергетического напитка Volt Energy пивоваренной компании AB InBev Efes. В деловом центре на медиафасаде Catcher разместили ролик, в котором кибер-человек пьёт энергетический напиток для подзарядки. Площадка была выбрана неслучайно — в деловом кластере столицы сконцентрирована аудитория офисных сотрудников, которым необходимо пополнение энергии в течение рабочего дня. Коммуникационная платформа «заряди мозг» должна была помочь бренду выделиться среди конкурентов. Подробнее на Sostav.

Парад Победы впервые показали в крупном формате на улицах Москвы

Помимо классической трансляции парада Победы в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на ТВ и интернет-ресурсах, жители и гости Москвы увидели мероприятие на уличных медиафасадах. Инициатором трансляции выступил оператор цифровой наружной рекламы медиахолдинг MAER . В общей сложности, парад был показан на 100 цифровых медиаэкранах столицы. Трансляцию в режиме реального времени увидели около трех миллионов москвичей. Подробнее на Sostav.

Дизайн студии телепередачи «Кино в деталях» обновили с помощью Midjourney

C 15 мая проект СТС «Кино в деталях» переехал в новую студию, дизайн которой разработали с помощью нейросети Midjourney. Нейросеть представила мир программы в жанре стимпанка. В итоге получился своеобразный оммаж на советские и российские фильмы: хорошо знакомые образы и мизансцены были переложены на новый изобразительный язык. Собрать фильмы разных жанров в единый ковёр помогла стилистика ретрофутуризма. Инициатором перемен выступил Фёдор Бондарчук. Подробнее на Sostav.

«Пятерочка» создала коллекционные фигурки с зожником и кассиршей Галей

Команда лояльности «Х5 Клуб» и московский художник Nidgus вдохновились типичными образами покупателей магазинов и разработали коллекционные фигурки. Среди статуэток можно увидеть бабушку с тележкой, настоящего зожника, опаздывающего на пары студента, ту самую Галю-«Отмену» и другие. В комплекте с каждым героем идут соответствующие атрибуты: к растерянному мужу прилагаются длинный список продуктов, смартфон для консультаций с женой и пустая корзина для продуктов. А у лояльного покупателя всегда под рукой карта «Х5 Клуба». Пока наборы представлены только в виртуальном формате. Подробнее на Sostav.

«Национальная Лотерея» пригласила на шоу «Мечталлион» Совунью из «Смешариков»

«Национальная Лотерея» и ГК «Рики» отпраздновали 20 лет мультфильма «Смешарики» и сделали подарок зрителям на День защиты детей. 4 июня на праздничное шоу «Мечталлион» на «Первом канале» прилетела Совунья, выполненная в компьютерной 2D графике. Она придумала ведущему шоу, Мите Хрусталеву, новое прозвище «Хрустяш» и показала, как бы он выглядел во вселенной «Смешариков».

Нейросети переместили персонажей «Великолепного века» в альтернативные миры

Такое задание дал зрителям телеканал « Суббота! ». С помощью нейросетей им следовало изобразить героев в стиле самых разных брендов и жанров. По итогам конкурса были выбраны лучшие ролики, которые показали в качестве промо в эфире. Один из зрителей одел героев сериала в Gucci, другой создал мир сериала во вселенной Lego, а приз зрительских симпатий получил ролик, героями которого стали турецкие коты. Смотрите видео в Telegram-канале Sostav.

МУЗ-ТВ вдарил рок

МУЗ-ТВ запустил новый плейлист «Рок нон-стоп», созданный специально по запросу телезрителей. Впервые канал посвятит целую программу классике русского рока и мировым легендам. В плейлисте будут клипы групп «Звери», «Моральный кодекс», «Linkin Park», «Мумий Тролль», «Pink Floyd», «Смысловые галлюцинации», «Nickelback», «Танцы Минус», «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и многих других.

Progression Group разработала платформу для промо сухих завтраков

Progression Group объединило три бренда сухих завтраков Unicorn, Dinosaurs, Chocozavr на одной промоплатформе «Раскрась своё утро яркими призами и играми». После каждой покупки и регистрации чека на сайте дети могут открывать новых персонажей, кастомизировать их, выбирать цвет, узоры и аксессуары и играть в интересные игры. Платформу создавали с целью повысить уровень узнаваемости брендов и их продажи.

«Газпромнефть» испытали топливо для будущих гонок по бездорожью «Шелковый путь»

Организаторы сложнейшей гонки «Шелковый путь» составили дорожные карты, по которым штурманы будут вести экипажи во время гонок. Сеть АЗС «Газпромнефть» воспользовалась этим случаем, чтобы испытать в «боевых» условиях свое новое топливо G-Drive Diesel. Машины проехали тысячи километров по проселочным дорогам и полям, преодолевая предгорья, песчаные степи и многочисленные броды. Перед началом пробега и после финиша двигатели и топливные системы автомобилей продиагностировали специалисты сервисного центра. Результаты проверки зафиксировали журналисты: топливо прошло испытание успешно.

«Точка» спроектировала бизнесменов будущего

Ко Дню предпринимателя компания с помощью нейросети Midjourney спроектировала, как выглядели бы представители малого и среднего бизнеса в будущем. Главными критериями в запросе для искусственного интеллекта указывались футуристичный стиль и направления деятельности предпринимателей, продукты для которых развивает «Точка».

Так появились образы селлера на маркетплейсе, директора рекламного агентства, владельца бренда одежды, владельца аудиторской фирмы, владельца ресторана, владельца таксопарка и продавца, работающего с зарубежными поставщиками.

«СберМаркетинг» очебурашил бизнес-аксуссуары

«СберМаркетинг» вместе со студией Yellow, Black and White и «Союзмультфильмом» разработали ассортимент вещей с Чебурашкой: свитшоты, худи, кружки и пауэрбанки. Вещи рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Свой выбор поместить Чебурашку на бизнес-аксессуары (термобутылки, скетчбуки и так далее) креаторы объяснили востребованностью такой продукции.

X5 выяснила вкус детства посетителей с помощью нейро-теста

Сервис кешбэка «Пакет» от X5 запустил ностальгический тест, который создала нейросеть. В нем пользователям предлагали ответить на вопросы о предпочтениях в еде. В формулировках использовались знакомые многим воспоминания из детства: угощение от бабушки и семейные застолья. Дальше история разворачивается от юности к взрослому возрасту по хронологическому принципу.

Для создания картинок использовали Midjourney, запрос к которому сформировал генератор текстов Jasper. По механике теста за каждый ответ пользователь получает 100 баллов, а после прохождения ему дарили промокод для активации сервиса «Пакет».

«VK Видео» запустили эксклюзивное вечернее шоу «Кстати» с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым

«Кстати» — новый эксклюзивный проект «VK Видео» в жанре Late Night Show сразу с несколькими ведущими. Шоу будет сочетать микс форматов: новостной блок, общение со звёздами, музыкальные выступления, клипы и специальные рубрики приглашённых гостей. Гостями станут исполнители, блогеры, актёры, спортсмены и многие другие популярные личности.

«Самокат» запустил онлайн-игру про заботу о природе

Правила игры простые: нужно по очереди открыть 12 карточек, запомнить изображения на них и составить шесть экологичных пар. Например, к соку подходит многоразовая трубочка, так как помогает использовать меньше пластика. Также в игре есть экологичные товары — средства по уходу за домом и сменные капсулы с концентратом. Участники, которые успешно прохдили игру, получали скидку в размере 20%.

Сеть Farш разместила 3D-бургер на грузовике

Он появился на улицах Москвы по случаю восьмилетия сети Farш, которая отмечала День рождения в мае. Грузовик стал совместным с «Яндекс Доставкой», которая помогает бизнесу развиваться.

Магазины «ВкусВилл» стали выставочным пространством

Такой проект запустил «ВкусВилл» вместе с фондом «Арт-Молодость». На протяжении одной недели в магазинах «ВкусВилла» можно было увидеть работы 28 молодых художников. Такие как «Давид и Лейла», «Цирк на Фонтанке», «Мир Марии Примаченко», «Мысли чёрного кота в красном», и многие другие.

Виртуальной ведущей поручили вести прогноз

На этот раз такой эксперимент поставил региональный телеканал в Ростовской области. Новой телеведущей стала цифровая женщина по имени Аксинья Донцова. Как сообщило руководство, она умеет только озвучивать текст, который готовят редакторы. При этом от классического варианта программ с живыми людьми в кадре на канале отказываться не планируют. Смотрите видео в Telegram-канале Sostav.

«Яндекс» выпустил «Станцию Макс» с символикой «Короля и Шута»

Лимитированную станцию в панковском стиле выпустили в честь 35-летия с момента основания группы. В продажу поступило 400 колонок, дизайн в черном кожухе с логотипом группы, а также автографами Михаила Горшенева и Андрея Князева разработали в «Плюс Студии» — продюсерском центре «Яндекса», который выпустил оригинальный сериал «Кинопоиска» «Король и Шут».

Progression Group организовал гриль-фестиваль «Russian Grill Fest»

В рамках фестиваля прошла масштабная профильная выставка гриль- и барбекю-оборудования, а также насыщенная гастрономическая и развлекательная программы. 30 лучших ресторанов столицы провели мастер-классы и приготовили блюда по эксклюзивным рецептам — посетители смогли попробовать уникальные блюда из свежего охлаждённого мяса.

Агентство New World создало 3D-инсталляцию о личности

В её основе лежит идея о комплексности человека. Так, вместе с художником Сергеем Iman коммуникационное агентство New World подчеркнула возможности нового флагманского смартфона Phantom V Fold от компании Tecno. Цель инсталляции — показать, что в зависимости от перемещения зрителя рисунок меняется — так же, как меняются люди. Это попытка агентства порассуждать о том, как мы воспринимаем искусство и как сами, будучи зрителем, участвуем в создании произведения.

Та же философия вдохновила Tecno на создание нового смартфона в форм-факторе «книжка». Взаимодействие с гаджетом можно выстраивать с нуля, ориентируясь на свои потребности, а не на предыдущий опыт использования.