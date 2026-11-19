Считается, что бренды и инфлюенсеры неохотно интегрируются в проекты, связанные со сложными и травматичными социальными темами. Большинство компаний предпочитают поддерживать экологические инициативы или программы помощи животным, избегая триггерных дискуссий. Но говорить о триггерных темах не менее важно. Команда благотворительной организации «Тебе поверят» поделилась с Sostav результатами информационной кампании, посвященной проблеме насилия над детьми.

Контекст и проблематика

Деятельность «Тебе поверят» построена вокруг помощи людям, пережившим сексуализированное насилие в детстве. Главный барьер в коммуникации подобных проектов — существенная стигматизация темы. Чтобы пробить эту стену, команда «Тебе поверят» запустила кампанию «Не выдумывай» (этап ежегодного проекта #страшноважно), сместив фокус с пугающей статистики на личную боль и реакцию окружающих на рассказ о пережитом насилии.

Так как технически команда «Тебе поверят» не могла самостоятельно собрать ролик и большое количество ресайзов для наружной рекламы, а поверхностей и форматов много, мы попросили помочь рекламное агентство. На просьбу откликнулись HUSKY AG и взяли на себя эти задачи. Команда агентства создала ролик для цифровых экранов.

Цели и задачи

Глобальная цель кампании — изменить качество общественного диалога и собрать средства на оплату работы психологов.

Бизнес-задача: привлечь финансирование на программы поддержки переживших насилие детей и их семей.

Коммуникационная задача: дестигматизировать тему, показав, с чем сталкивается ребенок после признания.

Маркетинговая задача: добиться максимального органического охвата и вовлеченности без привлечения платного трафика (медийный бюджет — 0 рублей).

До старта кампании команда «Тебе поверят» фиксировала несколько ключевых целей. Финансовая цель составляла 380 000 рублей, стоимость одного месяца психологической помощи детям, пережившим насилие, и их семьям. Коммуникационная цель заключалась в том, чтобы вывести тему реакции взрослых на рассказ ребенка о насилии за пределы профессионального сообщества и добиться широкого органического распространения кампании без платного продвижения со стороны организации.

Поскольку кампания строилась на pro bono-участии актеров, партнерских размещениях и органическом распространении, конкретный план по охватам не закладывался. В качестве ориентиров команда оценивала достижение финансовой цели, вовлеченность, количество комментариев, сохранения и репосты публикаций.

Реализация: от абстрактной проблемы к личной истории

Вместо того чтобы говорить о насилии «в лоб», команда сфокусировалась на «дне после» — моменте, когда ребенок решается рассказать о пережитом, но сталкивается с недоверием. В основу легли фразы, которые травмируют не меньше самого события: «не выдумывай», «тебе показалось», «не может такого быть».

Креативная концепция кампании создавалась внутри команды «Тебе поверят». Креативными директорами выступили Дина Аккуратнова, управляющий партнер организации, и Юлия Кулешова, соосновательница. Для организации было важно сохранить полный контроль над этической рамкой кампании: тема сексуализированного насилия над детьми требовала точной интонации, бережного языка и отказа от шоковой коммуникации.

Визуальным ядром кампании стал ролик, в котором известные актеры озвучили обесценивающие фразы от лица взрослых. Режиссером ролика выступила Дина Аккуратнова, работа над интонацией и этической рамкой проходила под супервизией Наталии Мещаниновой — режиссера, сценаристки и попечительницы «Тебе поверят».

В проекте приняли участие Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Саша Бортич, Максим Матвеев, Александр Петров и Данила Козловский. Актеры снялись для ролика безвозмездно. Важную роль сыграли доверие к теме, репутация организации и участие Наталии Мещаниновой, которая много лет поддерживает «Тебе поверят».

Драйвером виральности (быстрого органического распространения) стала публикация актрисы Любови Аксеновой. Она открыто рассказала о собственном опыте и о роли поддержки близких. Публикация собрала более 1,8 млн просмотров и запустила генерацию UGC (User-Generated Content — контент, создаваемый самими пользователями). В комментариях сотни людей впервые публично заговорили о пережитом опыте.

Корпоративные партнерства (B2B)

Платформа Lamoda поддерживающая фонд уже 4 года, внедрила строгие стандарты этичного контента и распространила рекомендации на индустрию. Маркетплейс отказался от фотографий детей в купальниках и нижнем белье, обновив правила съемок. В 2026 году компания привлекла к корпоративному фандрайзингу 13 брендов-партнеров, собрав совместно с партнерами более 2 млн рублей.

Сервис KASSIR.RU внедрил механику промокодов (перечисление 50% сервисного сбора в фонд). В акции поучаствовали 800 пользователей (куплено >2000 билетов), а сервис дополнительно перевел прямое пожертвование.

Издательский дом «Самокат», ММОМА, пекарня Zoe и Академия Ольги Бочковой также стали частью проекта.

Для масштабирования использовалась цифровая наружная реклама. Операторы Sunlight Outdoor и Bashé Group бесплатно разместили 15-секундный ролик на 10 экранах в Москве, Сочи, Новосибирске, Новокузнецке и Ростове-на-Дону. По медиаплану это обеспечило 13 771 897 OTS (Opportunity To See — метрика, отражающая количество возможных зрительных контактов с рекламным сообщением). Омниканальный подход позволил вывести тему из цифрового пространства в городскую среду.

До и после

Ключевой аспект кампании — трансформация отношения аудитории. Сложная тема превратилась из табуированной в предмет поддерживающего обсуждения.

Для оценки эффекта команда сравнила показатели аккаунта за месяц до кампании и за месяц ее активной фазы. В мае публикации «Тебе поверят» набрали 265 133 просмотра, охватили 105 005 аккаунтов, получили 23 951 взаимодействие и привели 183 новых подписчика.

В июне, во время кампании, показатели выросли кратно: 3 224 428 просмотров, 2 122 532 охваченных аккаунта, 154 499 взаимодействий и 3 938 новых подписчиков. Таким образом, просмотры выросли в 12,2 раза, охват — в 20,2 раза, взаимодействия — в 6,5 раза, а прирост подписчиков — в 21,5 раза.

Результаты в цифрах

Проект доказал, что социальный импакт можно масштабировать при полном отсутствии медийного бюджета.

0 рублей — рекламный бюджет кампании;

2 825 105 рублей — общая сумма собранных средств (покрывает более 7 месяцев работы психологов фонда);

> 3 000 000 — суммарное количество просмотров ключевых публикаций;

> 101 000 — количество реакций (лайки, репосты);

> 10 000 — количество сохранений материалов;

> 1 500 — количество комментариев с личными историями.

Юлия Кулешова, директор «Тебе поверят»: Для нас самым сложным моментом стало расхождение между большим общественным откликом и низкой фандрайзинговой конверсией в первые дни. Основной ролик быстро начал расходиться: люди делились им, отмечали нас, писали комментарии и присылали личные истории. Но призыв поддержать «Тебе поверят» многие воспринимали как просьбу распространить кампанию, а не как приглашение сделать пожертвование.

Ситуация изменилась после публикации Любови Аксеновой с личной историей. Этот пост сделал тему более личной и конкретной: аудитории стало легче связать разговор о насилии с реальной помощью, которую оказывает организация. После этого пожертвования начали расти заметнее.

Дина Аккуратнова, управляющий партнер «Тебе поверят», режиссер проекта: Главный инсайт кампании был в том, что травмировать может не только само насилие, но и реакция взрослых после рассказа ребенка. Мы выбрали формат, в котором известные актёры произносят фразы недоверия почти буднично — так, как они часто и звучат в жизни. Сложность была в интонации: важно было избежать чрезмерной драматизации, но сохранить силу высказывания и показать, почему такие слова могут заставить ребёнка замолчать.

Яна Трофимова, руководитель отдела по устойчивому развитию Lamoda: Контент — один из способов привлечь внимание к важным темам и постепенно менять нормы. В 2024 году при поддержке «Тебе поверят» мы внедрили этические стандарты для детского контента на платформе: установили новые правила для съемок и усилили модерацию материалов с участием детей. Мода напрямую связана с визуальной культурой, это значит, что формируемые нами принципы могут распространяться шире одной компании. Наши бренды-партнеры разделяют это, понимая, что безопасный и этичный контент — основа доверия клиентов и важный шаг к формированию более ответственного стандарта для всего рынка.