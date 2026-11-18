В центре внимания жюри оказались два проекта, реализованных в совершенно разных форматах: масштабная стримерская коллаборация «Биф за тариф» и музыкальный релиз с SoundCloud Ребенком. Оба кейса объединил подход к коммуникации с молодой аудиторией, в котором бренд становится органичной частью привычного для пользователей контента, а не просто рекламным сообщением.
Одним из главных триумфаторов, получивший пять золотых наград, стал мультиплатформенный проект «Биф за тариф», реализованный Yota совместно с двумя популярными российскими стримерами — Бустером и Братишкиным.
В основе кампании лежало противостояние инфлюенсеров, каждый из которых представил собственный тариф Yota и попытался доказать аудитории, что именно его предложение лучше.
Зрители при этом получили возможность не просто наблюдать за спором любимых стримеров, но и непосредственно влиять на его исход. Чтобы поддержать своего фаворита, пользователям нужно было оформить SIM-карту Yota с условиями тарифа одного из участников.
Таким образом, привычная для стримерского сообщества механика соперничества превратилась в полноценную маркетинговую кампанию, где вовлечение аудитории было напрямую связано с продуктом бренда.
Проект вызвал рекордное для Yota количество вовлечений и конверсий среди целевой аудитории и продемонстрировал, как развлекательный контент с участием инфлюенсеров может стать основой продуктовой коммуникации.
Нарине Азарян, директор дирекции по диджитал-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона» и Yota:
13 наград на трех ведущих индустриальных премиях за одну неделю — большое признание работы нашей команды и выбранного нами подхода к коммуникации с молодой аудиторией. Для меня как руководителя особенно важно, что нам удается превращать глубокое понимание аудитории в нестандартные креативные решения, которые не только вовлекают пользователей, но и решают конкретные бизнес-задачи. Отдельная гордость — проект «Биф за тариф», который был полностью придуман и реализован силами нашей внутренней команды, без привлечения внешнего креативного агентства. Сегодня in-house-команды способны не только самостоятельно разрабатывать сильные идеи, но и конкурировать с крупнейшими игроками креативной индустрии на равных. Для меня особенно ценно, что именно такой проект получил пять золотых наград. За этим результатом стоит команда, которую мы последовательно формировали и развивали внутри компании, объединяя сильную стратегическую, креативную и диджитал-экспертизу.
Вторым отмеченным проектом стала музыкальная коллаборация Yota с SoundCloud Ребенком — 8-летним рэпером с большими амбициями.
Вместо традиционной рекламной интеграции бренд вместе с артистом создал полноценный трек с нативным упоминанием Yota, сохранив характерную для исполнителя подачу.
История началась с короткого сниппета, который завирусился в социальных сетях еще до официального выхода композиции. Впоследствии трек получил полноценный релиз на музыкальных площадках, а пользователи начали самостоятельно создавать под него контент в TikTok.
Так рекламная интеграция вышла за рамки первоначального размещения и получила продолжение в пользовательском контенте. Аудитория не просто познакомилась с музыкальным проектом, но и стала участвовать в его распространении, создавая собственные видео.
Кейс показал потенциал музыкальных коллабораций как инструмента коммуникации с молодой аудиторией, особенно когда бренд не пытается изменить творческий стиль артиста под рекламные задачи.
Максим Кириченко, руководитель направления по диджитал-коммуникациям «МегаФона» и Yota:
Молодая аудитория особенно чувствительна к рекламе, которая пытается говорить с ней на ее языке. Поэтому для нас важно не просто интегрироваться в популярные форматы, а создавать проекты, которые становятся естественной частью культуры наших пользователей. В случае с Бустером и Братишкиным мы превратили привычный для стримеров конфликт в продуктовую механику, а с SoundCloud Ребенком сделали честную и искреннюю рекламную интеграцию, поддержав начинающего артиста, которая начала жить собственной жизнью и разошлась по соцсетям. И все это без огромного бюджета, но с большой любовью и душой. Награды — важное признание для нашей команды и еще одно подтверждение того, что бренды могут быть интересны молодой аудитории, не отказываясь от своих бизнес-задач.