В центре внимания жюри оказались два проекта, реализованных в совершенно разных форматах: масштабная стримерская коллаборация «Биф за тариф» и музыкальный релиз с SoundCloud Ребенком. Оба кейса объединил подход к коммуникации с молодой аудиторией, в котором бренд становится органичной частью привычного для пользователей контента, а не просто рекламным сообщением.

Одним из главных триумфаторов, получивший пять золотых наград, стал мультиплатформенный проект «Биф за тариф», реализованный Yota совместно с двумя популярными российскими стримерами — Бустером и Братишкиным.

В основе кампании лежало противостояние инфлюенсеров, каждый из которых представил собственный тариф Yota и попытался доказать аудитории, что именно его предложение лучше.

Зрители при этом получили возможность не просто наблюдать за спором любимых стримеров, но и непосредственно влиять на его исход. Чтобы поддержать своего фаворита, пользователям нужно было оформить SIM-карту Yota с условиями тарифа одного из участников.

Таким образом, привычная для стримерского сообщества механика соперничества превратилась в полноценную маркетинговую кампанию, где вовлечение аудитории было напрямую связано с продуктом бренда.

Проект вызвал рекордное для Yota количество вовлечений и конверсий среди целевой аудитории и продемонстрировал, как развлекательный контент с участием инфлюенсеров может стать основой продуктовой коммуникации.

Нарине Азарян, директор дирекции по диджитал-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона» и Yota: 13 наград на трех ведущих индустриальных премиях за одну неделю — большое признание работы нашей команды и выбранного нами подхода к коммуникации с молодой аудиторией. Для меня как руководителя особенно важно, что нам удается превращать глубокое понимание аудитории в нестандартные креативные решения, которые не только вовлекают пользователей, но и решают конкретные бизнес-задачи. Отдельная гордость — проект «Биф за тариф», который был полностью придуман и реализован силами нашей внутренней команды, без привлечения внешнего креативного агентства. Сегодня in-house-команды способны не только самостоятельно разрабатывать сильные идеи, но и конкурировать с крупнейшими игроками креативной индустрии на равных. Для меня особенно ценно, что именно такой проект получил пять золотых наград. За этим результатом стоит команда, которую мы последовательно формировали и развивали внутри компании, объединяя сильную стратегическую, креативную и диджитал-экспертизу.

Вторым отмеченным проектом стала музыкальная коллаборация Yota с SoundCloud Ребенком — 8-летним рэпером с большими амбициями.

Вместо традиционной рекламной интеграции бренд вместе с артистом создал полноценный трек с нативным упоминанием Yota, сохранив характерную для исполнителя подачу.

История началась с короткого сниппета, который завирусился в социальных сетях еще до официального выхода композиции. Впоследствии трек получил полноценный релиз на музыкальных площадках, а пользователи начали самостоятельно создавать под него контент в TikTok.

Так рекламная интеграция вышла за рамки первоначального размещения и получила продолжение в пользовательском контенте. Аудитория не просто познакомилась с музыкальным проектом, но и стала участвовать в его распространении, создавая собственные видео.

Кейс показал потенциал музыкальных коллабораций как инструмента коммуникации с молодой аудиторией, особенно когда бренд не пытается изменить творческий стиль артиста под рекламные задачи.