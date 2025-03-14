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14.03.2025 в 11:15

Почти половину библиотек онлайн-кинотеатров занимают российские сериалы

Иностранных фильмов на стримингах больше, чем отечественных

Российские сериалы занимают почти половину библиотек онлайн-кинотеатров. Так, у «Кинопоиска» доля отечественных сериалов составляет 48% от всех тайтлов (наименований сериалов), у «Иви» и Wink — по 46%, у Okko — 42%, у Kion — 34%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства TelecomDaily.

Что касается полнометражных фильмов, то на российские картины в онлайн-кинотеатрах приходится не больше трети. В топ-3 стримингов по доле отечественных фильмов входят Wink (31% от порядка 6,5 тыс. наименований), «Кинопоиск» и Okko (по 29% от более чем 7 тыс. наименований у каждого).

В сегменте шоу и тематических передач разброс зависит от отдельно взятой платформы. На «Кинопоиске» доля российских проектов составляет 72%, на Okko — 68%, на «Иви» — 32%.

В конце 2023 года доля российских проектов на стримингах варьировалась от 25 до 30%.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объясняет рост доли отечественных сериалов несколькими факторами. Сейчас снимается больше «ярких» сериалов, чем фильмов. Онлайн-релизы кинолент бывают после проката на большом экране, в результате часть зрителей уже посмотрела фильмы в кинотеатрах. Кроме того, стриминги активно вкладываются в продвижение своих проектов и отдают им лучшие места в рамках промо.

При этом темпы выпуска сериалов замедляются из-за удорожания производства и оптимизации числа проектов ради более высокого качества.

Ранее сообщалось, что в 2024 году доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы выросли на 44%, до 121,3 млрд руб. Траты жителей страны на стриминги увеличились на фоне роста стоимости подписки, а также интереса к отечественным сериалам.

Онлайн-кинотеатры
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