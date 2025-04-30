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30.04.2025 в 13:00

Почти половина россиян поддержали идею самозапрета на азартные игры

Чем ниже доход респондентов, тем выше уровень одобрения такого механизма

47% опрошенных россиян поддерживают идею ввести самозапрет на азартные игры. 19% респондентов выступают «за», если запрет можно будет устанавливать на добровольной основе. 5% полагают, что запрет нужно вводить исключительно для неплательщиков. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». Россияне смогут вносить себя в список на срок от трех месяцев. Предлагается автоматически включать в реестр должников с просрочкой больше трех месяцев по кредитам, штрафам и другим платежам — до погашения задолженности.

Чем ниже доход опрошенных, тем чаще они одобряют идею самозапрета на азартные игры (полностью поддерживают инициативу 60% респондентов с доходом до 50 тыс. руб. против 49% тех, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб.). Среди россиян с высоким доходом максимально число интервьюируемых, предлагающих распространить механизм «Стопазарт» только на должников (11%).

Каждый десятый (11%) не поддерживает инициативу самозапрета на азартные игры, 18% затруднились ответить.

Склонные к азарту респонденты чаще неазартных высказывались против создания реестра или поддерживали самозапрет только на добровольной основе (по 24%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести штрафы до 7 млн руб. за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете. Кроме того, депутаты предложили установить отдельную административную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе.

исследование азартные игры
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