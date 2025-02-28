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28.02.2025 в 09:43

В России предложили создать реестр самозапрета на азартные игры

Граждане смогут добровольно вносить себя в базу, ограничивая доступ к ставкам и играм на деньги

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать федеральный реестр самозапрета на участие в азартных играх. Включение в «Стопазарт» позволит гражданам подтвердить свой добровольный отказ от ставок и игр на деньги. Соответствующую инициативу депутат направил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову. Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке автора, россияне смогут внести себя в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного запрета, чтобы избежать рисков, связанных с игровой зависимостью.

Кроме того, в базу предлагается автоматически включать людей, имеющих задолженности по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев. По мнению Чернышова, мера позволит предотвратить ухудшение их финансового положения и дальнейшее наращивание долгов. Исключение из реестра таких граждан возможно только после полного погашения задолженности.

Для реализации инициативы потребуется обязать операторов букмекерских контор и организаторов азартных игр проверять наличие клиентов в реестре «Стопазарт» перед предоставлением услуг. Таким образом, лицам, включенным в список, доступ к ставкам и азартным играм будет автоматически закрыт.

Чернышов отметил, что проблема игровой зависимости становится все более актуальной: тысячи людей теряют значительные суммы, проигрывая кредиты и деньги, предназначенные для семьи. По его словам, новый реестр поможет гражданам с лудоманией самостоятельно исключить себя из этой среды и предотвратить финансовые потери.

Россия Законы Россияне азартные игры
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