За рекламу незаконных онлайн-казино придется заплатить 7 млн рублей

В России могут ввести штрафы до 7 млн руб. за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете. Кроме того, депутаты предложили установить отдельную административную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе, сообщают «Известия».

В России в настоящее время полностью запрещены онлайн-казино и подобные игры. Именно их и коснутся нововведения. Поправки подготовил глава комитета Госдумы по молодежной политике от фракции «Единая Россия» Артем Метелев. В пояснительной записке говорится, что в РФ уже несколько лет подряд фиксируется неуклонный рост пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм».

Организаторы нелегальных азартных игр для привлечения клиентов пользуются так называемыми партнерскими программами, когда их рекламу транслируют сторонние онлайн-ресурсы или блогеры. Зачастую действия стримеров или блогеров невозможно однозначно квалифицировать как рекламу, однако фактически они позволяют привлекать новых игроков.

«Наиболее ярким примером стал блогер Меллстрой. В 2024 году благодаря участию в трансляции известного исполнителя он привлек более 700 тыс. зрителей и получил от казино разовую выплату 300 млн рублей», — говорится в пояснительной записке.

Метелев предлагает ввести в КоАП новую норму — «Нарушение установленных законодательством требований к рекламе основанных на риске игр, пари», по которой будет определено наказание. В частности, за ее нарушение предлагается наказывать конфискацией оборудования и штрафом для граждан от 100 до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 до 500 тыс., для юрлиц — от 1 до 5 млн руб.

Кроме того, предлагается добавить норму о наказании за рекламу нелегальных азартных игр в интернете. Так, штрафы с конфискацией оборудования для граждан составят от 200 до 500 тыс. руб, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, для юрлиц — от 5 до 7 млн руб.

В конце прошлого года в Госдуму уже вносили закон об уголовном наказании за рекламу онлайн-казино. Однако документ был отклонен.