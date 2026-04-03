Почти две трети россиян приходят в кинотеатры без знания репертуара

72% российских зрителей приходят в кинотеатры без знания репертуара. 49% готовы изменить выбор под влиянием маркетинга. Главный вызов сегодня — спонтанный выбор, успешное продвижение складывается из сарафанного радио, классических рекламных инструментов и силы бренда фильма. В 2025 году 20% зрителей узнали о фильмах от родных и близких, и этим каналом можно научиться управлять. Об этом на конференц-сессии «Кино. Управление контентом и практика большого маркетинга», прошедшей 2 апреля в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес-2026», рассказала гендиректор «Ванта групп» Мария Щербаль.

По словам продюсера «Амедиатеки» Александры Геллер, зрители следят за медийными лицами и ждут «событийности и аттракционности». Работают либо очень крупные, либо нишевые проекты. Успешный пример — байопик «Марти Великолепный», собравший более 430 млн руб. и привлекший 700 тыс. зрителей.

Руководитель сценарного направления «Эксмо-АСТ» Арина Кузнецова рассказала о маркетинге экранизаций. Книга является мощным инструментом, привлекающим дополнительную аудиторию и продлевающим интерес к проекту. Издательства выпускают новеллизации, мерч и арт-буки. В качестве примера эксперт назвала экранизацию бестселлера «К себе нежно», заработавшую 128 млн руб.

Художественный руководитель кинокомпании «МОСТ.Синема» Оксана Барковская сообщила, что дети 8−18 лет проводят в телефоне 6,5 часов в день, скролля рилсы. Это отучило их смотреть контент дольше 10 минут. Шанс вернуть подростков есть: нужно говорить с ними на волнующие темы без заигрываний. В качестве положительного примера эксперт привела сериал «Семья Светофоровых».

Директор Корейского культурного центра Пак Чжун Гон рассказал о росте интереса к корейскому кино в России. Если в 2021 году в РФ вышли в прокат шесть корейских фильмов, то в 2024-м — уже 36.

Старший менеджер по работе с партнерами «Яндекс Плюс AdTech» Яна Трохина на примере кейса киноленты «Горыныч» показала, как инструменты рекламного подразделения «Яндекса» решили задачи по формированию дополнительного знания о фильме и обеспечению измеримого вклада в бокс-офис. Охват кампании превысил 8 млн пользователей, знание о фильме выросло на 11%, инкрементальный рост продаж билетов на «Кинопоиске» и «Яндекс Афише» достиг 30%. 17% зрителей в партнерской сети кинотеатров купили билеты после рекламных касаний на поверхностях «Плюс AdTech».

