Гильдия киноактеров заключила соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения

Американская гильдия киноактеров (The Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artist — SAG-AFTRA) ратифицировала соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (Alliance of Motion Picture and Television Producers — AMPTP). Члены гильдии одобрили новые многолетние контракты, охватывающие производство теле-, кино- и стриминговых услуг. Об этом сообщила пресс-служба SAG-AFTRA.

Новый контракт предусматривает значительные выгоды для различных категорий участников гильдии. Соглашение основано на предыдущих мерах защиты от использования искусственного интеллекта и цифровых копий и включает новые условия, которые еще больше ограничивают применение ИИ в кинопроизводстве.

Контракт также создает возможность для слияния Пенсионного плана SAG-Producers и Пенсионного фонда AFTRA — важнейшее достижение, которое было целью с момента слияния SAG и AFTRA в 2012 году. Это означает, что после завершения слияния доходы членов гильдии больше не будут делиться между двумя планами.

Соглашение вступает в силу 1 июля 2026 года и истекает 30 июня 2030 года.

Официальные переговоры между SAG-AFTRA и AMPTP начались в феврале 2026 года, после чего были прерваны в марте. Стороны возобновили переговоры в апреле и официально завершили их в начале мае. 11 мая Национальный совет SAG-AFTRA провел заседание и подавляющим большинством голосов одобрил соглашение.