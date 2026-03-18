Российские кинотеатры вновь откажутся от «теневого» проката на майские праздники

Российские кинотеатры снова откажутся от показа неофициальных копий фильмов в период майских праздников. Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», инициатива продлится с 1 по 10 мая.

В список голливудских фильмов, премьера которых в мировом прокате совпадет с проведением акции кинопоказчиков в России, вошли байопик «Майкл» режиссера Антуана Фукуа, посвященный жизни поп-короля Майкла Джексона, а также продолжение драмеди «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй.

Акция проводится уже третий год подряд. Кинотеатры отказываются от «теневого» проката, чтобы поддержать российские новинки.

В 2025 году инициатива проходила с 1 по 15 мая. Тогда в майские праздники выходило несколько голливудских премьер — «Расплата 2» Гэвина О'Коннора и «Громовержцы» Джейка Шрейера.