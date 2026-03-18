Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
InsurTech платформа AIINS

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.03.2026 в 17:03

Российские кинотеатры вновь откажутся от «теневого» проката на майские праздники

В это время выходит продолжение драмеди «Дьявол носит Prada»

1

Российские кинотеатры снова откажутся от показа неофициальных копий фильмов в период майских праздников. Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», инициатива продлится с 1 по 10 мая.

В список голливудских фильмов, премьера которых в мировом прокате совпадет с проведением акции кинопоказчиков в России, вошли байопик «Майкл» режиссера Антуана Фукуа, посвященный жизни поп-короля Майкла Джексона, а также продолжение драмеди «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй.

Акция проводится уже третий год подряд. Кинотеатры отказываются от «теневого» проката, чтобы поддержать российские новинки.

В 2025 году инициатива проходила с 1 по 15 мая. Тогда в майские праздники выходило несколько голливудских премьер — «Расплата 2» Гэвина О'Коннора и «Громовержцы» Джейка Шрейера.

Россия Кинотеатры майские праздники
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.