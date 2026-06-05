«Мосфильм» вынес на баланс более 1,5 тысяч фильмов по рублю

«Мосфильм» поставил на баланс 1598 фильмов своей коллекции, оценив каждый условно в 1 рубль. Общая балансовая стоимость этих объектов составила 1 598 руб., тогда как суммарная балансовая стоимость всей кинопродукции с учетом амортизации достигла 287,1 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости».

В перечне не указано, о каких именно картинах идет речь. Решение о переводе фильмов в состав активов последовало за актом Счетной палаты: аудит показал, что около 1,5 тыс. лент ранее находились «за балансом без денежной оценки», хотя неоднократно становились предметом сделок и приносили доход.

«Мосфильм» объясняет выбор оценки невозможностью объективно определить затраты на производство картин советского периода и отсутствием методики для оценки «старых фильмов». При этом реставрированные картины учитывают по фактическим затратам.

Эксперты считают метод формально обоснованным, но чрезмерно осторожным. Юристы отмечают, что балансовая стоимость не ограничит цену при возможной продаже прав — рыночная цена определяется отдельно — однако она влияет на налоговые расчеты: при реализации по цене выше балансовой разницу облагают налогом на прибыль.

Специалисты креативных индустрий подчеркивают, что реальная культурная и коммерческая ценность классики «Мосфильма» значительно выше символической оценки.

«Мосфильм» находится в собственности государства, его учредители — Росимущество и Минкультуры. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Санкт-Петербурга 100% акций киностудии «Ленфильм», которые ранее находились в федеральном владении.