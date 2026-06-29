Почти 70% молодых россиян совершают импульсивные покупки

Большинство россиян в возрасте от 18 до 35 лет (83%) заранее планируют личный бюджет, однако 68% регулярно совершают импульсивные покупки. Чаще всего незапланированные расходы связаны с маркетплейсами и онлайн-покупками (41%), кофе (28%) и доставкой еды (24%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «СберСтрахования жизни» и «Работы.ру».

Почти половина опрошенных (48%) признались, что делают спонтанные покупки время от времени, еще 20% сталкиваются с ними часто. При этом только 28% редко выходят за рамки бюджета, а каждый десятый обычно укладывается в запланированный бюджет.

Спонтанно зачастую также приобретаются путешествия (14%), развлечения (10%), онлайн-игры (3%), различные онлайн-подписки (приложения, фильмы, музыка и другое) — 1%. 4% заявили, что никогда не совершают незапланированных покупок.

Исследование также показало, что молодые россияне активно используют программы лояльности и кредитные карты для повседневных расходов. Одновременно растет интерес к финансовой защите: с начала 2026 года около 30% договоров страхования жизни и здоровья владельцев кредитных карт были оформлены клиентами в возрасте до 35 лет.

Ранее сообщалось, что с возрастом люди постепенно отказываются от импульсивных трат в пользу более системного подхода к управлению деньгами.