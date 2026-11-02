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02.11.2026 в 06:30

«Почта России» выставила московский Главпочтамт на продажу

Аукцион начнется с 7,7 млрд рублей

«Почта России» выставила на аукцион здание и помещения московского Главпочтамта на Мясницкой улице. Начальная цена лота — 7,7 млрд рублей. Торги пройдут 9 декабря, заявки принимаются до 3 декабря, сообщает «Коммерсант».

В лот входят 46 помещений общей площадью около 20,1 тыс. м2. Кроме того, покупателю предлагаются 19 зданий площадью 5,9 тыс. м2, расположенных на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре. Сам комплекс находится в центре Москвы, рядом со станцией метро «Лубянка».

Продажа проводится в рамках стратегии «Почты России» по реализации непрофильных активов. В январе 2026 года компания уже продала здание Главного почтамта в Санкт-Петербурге. Покупателем стало «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение», заплатившее 1,28 млрд руб. без НДС.

Ранее Счетная палата выявляла у оператора системные проблемы, включая убытки и недостаточную эффективность управления. Чистый долг «Почты России» по итогам 2025 года вырос на 29% и достиг 107,8 млрд руб.

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