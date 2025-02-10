«Почта России» пошла навстречу издателям

«Почта России» начала подтверждать рост закупочных цен от издателей газет и журналов в своей розничной сети. Такое повышение не рассматривались с весны прошлого года, сообщают «Ведомости».

У «Комсомольской правды» «Почта России» приняла запрашиваемое повышение цен — на 20%. При этом у большинства издателей рост цен был одобрен лишь частично — на 10%. Одновременно с этим «Почта России» снизила уровень своей торговой наценки на ряд популярных изданий.

Сам издатели отмечают, что к вопросу о новом увеличении цен необходимо будет вернуться не позднее апреля-мая, так как типографии уведомляют, что с февраля цены на газетную бумагу повысятся на 9−12%.

Ранее сообщалось, что «Почта России» в прошлом году существенно повысила розничную наценку на продукцию издателей, увеличив показатели по своей марже в среднем на 20−50%. Тогда издатели приостановили отгрузку газет и журналов.