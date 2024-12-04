Издатели приостановили отгрузку газет и журналов «Почте России»

Издатели с 1 декабря приостановили принятие новых заказов «Почты России» на поставку газет и журналов. Это связано с тем, что в течение года «Почта России» не принимала предложения по повышению отпускных цен на прессу со стороны издателей и дистрибуторов, сообщают «Ведомости».

Так, отгрузки приостановили ИД «Иванов Монамс медиа», «Шкулев холдинг», ИД «Лев» и «Форвард медиа». Они направили соответствующие предупреждения дистрибуторам — ГК «Кардос», а также компаниям «Пресс-стрит» и «Союзпечать-Алтай», которые поставляют прессу «Почте России».

Приостановка поставок связана с тем, что в течение 2024 года «Почта России» либо не принимала предложения по повышению отпускных цен на прессу со стороны издателей и дистрибуторов, либо принимала лишь частично. При этом розничная наценка самой «Почты России» росла — компания увеличила показатели по своей марже от продаж популярных категорий печатных изданий и пропорционально свою наценку в среднем на 20−50%. В некоторых городах наценка «Почты России» увеличилась в 1,5−2 раза.

На фоне роста розничных цен в «Почте России» издатели фиксируют падение продаж своей продукции. В частности, в «Иванов Монамс медиа» заявили о снижении продаж в почтовых отделениях в реализованных тиражах на 14% за год. Продажи у издательств альянса «Форвард медиа» сократились на 20−50% в зависимости от региона.

По словам издателей, повышение отпускных цен на ассортимент необходимо на фоне роста стоимости бумаги, расходных материалов, полиграфических услуг, логистики. В «Шкулев холдинге» увеличение затрат на производство и печать оценили в 35%, а на логистику — в 10%. В «Иванов Монамс медиа» отметили, что цены на логистику показали «двукратный рост». В текущей экономической ситуации невозможно печатать и отгружать издания «в канал с отрицательной рентабельностью», резюмируют авторы письма.

Напомним, по итогам прошлого года подписные тиражи показали падение до 30%. Тогда издатели назвали виновным в ситуации АО «Почта России», в частности, связали проблемы со сбоями в доставке газет и журналов подписчикам и повышением подписных цен.