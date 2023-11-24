«Почте России» поручили подготовить план по оптимизации работы за счёт внутренних резервов

«Почте России» поручили изучить возможности повышения своей эффективности и представить план по оптимизации работы компании за счёт внутренних резервов до конца первого квартала 2024 года. Об этом журналистам сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт «РИА Новости».

«Даны поручения «Почте России» предоставить свои предложения, какие пределы внутренних резервов, ресурсов есть для оптимизации. До конца первого квартала», — сказал Шадаев, отвечая на вопрос о введении инфраструктурного платежа.

17 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение «почтового» сбора с маркетплейсов.

Весной «Почта России» предложила взимать с маркетплейсов 0,5% от квартального оборота площадок с годовой выручкой от 1 млрд руб. Сбор должен пойти на содержание убыточных почтовых отделений в отдалённых районах страны. Маркетплейсы выступили против введения сбора. Минпромторг также не одобрил предложенный «Почтой России» механизм поддержки.

В ноябре Центр стратегических разработок предложил поддержать работу убыточных отделений оператора за счёт налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах.