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17.11.2023 в 07:20

Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора в пользу «Почты России»

Ранее против инициативы высказывался бизнес

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Вопрос обсуждался в ходе совещания по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минцифры.

По словам собеседника, Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в качестве меры по улучшению экономического состояния «Почты России». Идею не поддержали, поскольку она предполагает, что сбор должен быть переложен на покупателей, пояснил он.

Напомним, весной «Почта России» предложила взимать с маркетплейсов с годовой выручкой от 1 млрд рублей сбор в 0,5% от квартального оборота. Он должен пойти на содержание убыточных социально значимых почтовых отделений в отдаленных районах. Все маркетплейсы выступают против сбора. Минпромторг также не одобрил предложенный «Почтой России» механизм поддержки.

Центр стратегических разработок предложил поддержать работу «Почты России» в убыточных регионах за счёт налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах.

почта росии
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