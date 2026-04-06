Почему в производство идут осознанно: «ГРАНАТ БИО ТЕХ» на ярмарке вакансий в Дубне

Производство перестает быть «фоном» для карьеры и становится осознанным выбором — с понятными процессами, технологиями и перспективой роста. Представители «ГРАНАТ БИО ТЕХ» рассказали Sostav, как устроена работа в компании, почему сотрудники приходят и остаются, а также кого ищут прямо сейчас. Поводом для разговора стало участие компании в ярмарке вакансий в Дубне, где можно познакомиться с командой лично.

Производство как осознанный выбор

Представление о производстве как о монотонной работе постепенно уходит в прошлое. Сегодня это сложные технологические процессы, требующие точности, внимания и ответственности за конечный результат.

В медицинской отрасли эта ответственность особенно заметна: продукт напрямую влияет на качество диагностики и, в конечном счете, на здоровье людей. Именно в таком контексте развивается «ГРАНАТ БИО ТЕХ» — один из крупнейших российских производителей вакуумных систем для взятия биоматериала.

Компания примет участие в ярмарке вакансий в Дубне и расскажет о том, как устроена работа внутри современного производственного процесса.

Как устроена компания

«ГРАНАТ БИО ТЕХ» была основана в 2016 году специалистами из лабораторной диагностики и промышленного производства. За это время компания прошла путь от идеи до полноценной производственной площадки с современным оборудованием и выстроенными процессами.

Сегодня это технологичное производство с системным подходом к качеству и фокусом на продукте премиального уровня.

Ключевой принцип компании — надежность и качество без компромиссов. Это означает строгий отбор сырья, использование специализированного оборудования и постоянную работу над улучшением продукта с учетом практического опыта его применения.

Кого мы ищем

Компания продолжает расширять команду и открыта как к специалистам с опытом, так и к тем, кто только начинает карьеру.

Сейчас в компании открыты позиции:

операторы производственной линии;

операторы склада;

специалист по системе менеджмента качества.

Также предусмотрены стартовые роли без опыта:

помощники операторов;

лаборанты.

Важно не наличие опыта, а готовность включаться в работу и развиваться внутри команды.

Почему к нам идут работать

Выбор в пользу «ГРАНАТ БИО ТЕХ» — это, как правило, не про «попробовать», а про осознанное решение остаться.

Сотрудники отмечают:

конкурентную заработную плату и ежегодные премии;

ДМС со стоматологией;

систему обучения и наставничества;

понятные перспективы профессионального роста;

спортивные и корпоративные активности;

продуманную рабочую среду: питание, зоны отдыха, инфраструктуру.

Здесь важно не только то, что делает сотрудник, но и то, как он развивается внутри компании.

Команда «ГРАНАТ БИО ТЕХ»: Мы выстраиваем производство как систему, в которой каждый понимает свою роль и вклад в конечный результат. Для нас важно, чтобы человек не просто выполнял задачи, а видел смысл в своей работе и мог расти внутри команды.

Где познакомиться с компанией

Ярмарка вакансий пройдет 18 апреля в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». Это площадка, где технологические компании-резиденты и ведущие предприятия города представят актуальные предложения по трудоустройству и развитию карьеры.

У посетителей будет возможность напрямую пообщаться с работодателями, ознакомиться с требованиями к кандидатам, условиями работы и перспективами профессионального роста.

«ГРАНАТ БИО ТЕХ» также будет среди участников — можно задать вопросы команде и обсудить варианты сотрудничества на месте.

Производство как новая точка роста

Сегодня производство — это не запасной вариант, а осознанный выбор.

Идти туда, где есть технологии, понятные процессы и возможность расти внутри системы — значит инвестировать в устойчивую карьеру.

«ГРАНАТ БИО ТЕХ» — к нам приходят и остаются.