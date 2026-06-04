Из «демиургов» в «зодчих» или почему ИИ-агенты стали членами команды

45,7 млрд рублей — такова емкость рынка образования в сфере искусственного интеллекта в России прямо сейчас. К 2030 году, по прогнозам аналитиков «СберМаркетинга» и Telecom Daily, эта цифра вырастет до 117 млрд. Но главное не в деньгах. Главное — скорость: если еще два года назад знания в IT-сфере устаревали за полгода, то сегодня этот горизонт сжался до трех месяцев. Такой контекст задал Владислав Крейнин, старший вице-президент «Сбера», директор департамента маркетинга и коммуникаций. Искусственный интеллект перестал быть узкой специальностью и превратился в надпрофессиональный навык, обязательный для любого специалиста — от маркетолога до госслужащего.

Но если навыки сотрудников устаревают за три месяца, то какие компетенции требуются от тех, кто этими сотрудниками управляет? Как меняется портрет современного CEO? И главное — на чем вообще держится лидерство, когда технологии обгоняют человека на каждом шагу? Эти и другие вопросы стали главными темами сессии «Люди для будущего индустрии в мире искусственного интеллекта» на ПМЭФ-2026.

CEO против реальности: почему «демиурги» превратились в «зодчих»

Управляющий директор Regroup Оксана Морсина представила свежее исследование компетенций первых лиц российского бизнеса. В 2023 году CEO готовились к 2026-му как к эпохе «демиургов» и «визионеров», строящих будущее. Реальность внесла свои правки. Прогноз не совпал ровно по тем компетенциям, которые относились к стратегическому контуру. Их место заняли планирование, гибкость и адаптивность.

Оксана Морсина, управляющий директор Regroup: Сейчас огромный вызов стоит перед CEO. С одной стороны, они хотят строить будущее, но у них нет такой возможности. Они вынуждены концентрироваться на том, что здесь и сейчас. Мы назвали этот архетип «зодчим». Человеком, который при помощи практически подручных средств создает текущее и пытается создать задел на будущее.

При этом интересно, что ценность команды как личного приоритета CEO появилась в рейтинге впервые за всю историю наблюдений. А заглядывая в 2030 год, топ-менеджеры прогнозируют возвращение системного мышления — как ответ на комплексность задач, порожденных давлением внешних факторов и стремительными технологическими изменениями.

Роль CEO: до ИИ и после

Дмитрий Орченко, CEO «СберМаркетинга», подтверждает возросшую ценность команды. Причем не просто команды, а ИИ-native команды, которая находится на передовой технологий.

Дмитрий Орченко, CEO «СберМаркетинга»: Для компании, которая хочет быть сегодня конкурентоспособной, критически важно формировать культуру, где у сотрудников высокая толерантность к обучению и изменениям. Где выстроен процесс обучения для регулярного обновления ИИ-навыков, чтобы все были на одном уровне и говорили на одном языке.

Важно, что «СберМаркетинг» не просто внедряет технологии, но и перестраивает культуру компании: 111 тренингов в год на 1300 сотрудников, что составляет три-четыре тренинга на человека, регулярные пятничные лекции для руководителей, а в KPI менеджеров зашиты оцифрованные показатели по интеграции ИИ в процессы.

Текущая система — горящее болото

Доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI и декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец уверен: классическое образование, построенное на запоминании фактов, теряет смысл в мире, где большие языковые модели знают всё.

Иван Оселедец, генеральный директор Института AIRI, декан факультета искусственного интеллекта МГУ: Люди, которые все помнят, такие начитанные товарищи, теряют свой вес как потенциальные сотрудники. На первый план выходят те, кто умеет думать.

В качестве иллюстрации он привел задачу, над которой работает команда: создание модели «Optimal Cognitive Core» объемом всего полтора млрд параметров, которая ничего не помнит, но все понимает и умеет рассуждать, опираясь на предоставленные материалы. Эксперт также обратил внимание на тревожную тенденцию в сфере образования: в текущем контексте система находится в состоянии горящего болота, которое может долго тлеть, но все равно сгорит.

Новый факультет ИИ МГУ, первый набор на бакалавриат которого стартует 1 сентября, построен на противоположных принципах: преподаватели — действующие исследователи, причем к работе со студентами допущено лишь 10% сотрудников института, базовые курсы переписаны с нуля, а практика интегрирована с первого курса. Уже сейчас, по словам декана, студенты третьего курса нередко становятся руководителями для старших коллег из других вузов.

В теме ИИ мы все — джуниоры

Генеральный директор группы компаний «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский, чья компания занимается технологиями распознавания и генерации речи уже более 30 лет, сказал, что колоссальный опыт стал почти нерелевантным.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор ГК «ЦРТ»: Если раньше мы были старшими экспертами, то сейчас в этой теме мы все — джуниоры. Потому что все меняется так быстро, что ты все время вынужден стартовать практически с нуля.

Дмитрий привел данные компании Anthropic: большие языковые модели теоретически могут закрыть 95% задач в категории «компьютер и математика», но реальное покрытие сегодня составляет лишь 33%. Разрыв между потенциалом и практикой — это и есть поле для работы.

Ключевым навыком, по его мнению, становится умение выстраивать агентный харнес, то есть «упряжку» правил, которая позволяет моделям корректно работать на предприятии. Программисты отходят на второй план. На первый выходят аналитики, способные грамотно разложить задачу на инструкции, описать контекст и выстроить архитектуру. Хорошая новость в том, что в этом поле все новички. Поле равных возможностей — что у больших компаний, что у маленьких — делает это время очень интересным.

Запрещать ИИ в обучении — неразумно

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, представляющий крупнейший социогуманитарный вуз страны с 270 тыс. студентов на всех программах, подтвердил, что тема ИИ стала надпрофессиональной даже для управленцев и госслужащих.

Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС: Некоторые мои коллеги говорят: надо запретить искусственный интеллект при обучении в вузах. На мой взгляд, это не очень разумно. Запрещать то, что уже внедрено в жизнь, особенно у молодежи, — бессмысленно и неперспективно.

Академия не только не запрещает, но и активно использует ИИ. Был запущен нейропомощник, обработавший более 25 тыс. обращений абитуриентов, что позволило сократить расходы на персонал. Совместно с HeadHunter запущена программа «Прикладные системы ИИ». А собственный исследовательский центр разработал бенчмарки «Слава» и Trustgen для оценки больших языковых моделей — 14 тыс. вопросов на русском языке по истории, обществознанию, географии и политологии.

Главный вызов, по мнению ректора РАНХиГС, — не научить пользоваться нейросетями для решения типовых задач, будь то курсовые или домашние задания, а научить критическому мышлению и ответственности. И этот вызов сегодня стоит перед всеми университетами мира, независимо от их специализации.

ИИ становится Excel для всех

Ректор Московской школы управления «Сколково» Александр Ким провел аналогию, которая точно описывает текущий момент. Когда-то существовали отдельные курсы по Excel, и это было профессиональным знанием экономистов и финансистов, а потом Excel стал базовым навыком для всех.

При этом запрос от топ-менеджеров двойной. Первый — персональная эффективность: как использовать ИИ, чтобы облегчить себе жизнь — от планирования поездок до построения агентских сетей. Второй — системный: как среди информационного шума и хайпа построить устойчивую бизнес-модель, которая даст реальные конкурентные преимущества.

Александр Ким, ректор Московской школы управления «Сколково»: В цифровой трансформации был некий шаблон, точное состояние, к которому ты хочешь прийти, и дорожная карта. В области ИИ такого стандарта пока нет, он только формируется. Все компании находятся в постоянном поиске и тестировании пилотов.

В ответ на этот запрос школа совместно с «Яндексом» запустила программу подготовки «архитекторов», которые помогают компаниям находить эти точки роста.

Технологии — инструмент, человечность — основа

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин напомнил, что главные качества лидера не меняются столетиями.

Андрей Бетин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»: Мы же все — люди. И 100 лет, и 200, и 500 лет назад главное — наши человеческие качества, духовные ценности. А технологии — это инструменты.

При этом восприятие ИИ стремительно меняется. Полтора года назад на вопрос «ИИ — член команды?» уверенно отвечали, что максимум — инструмент. Сегодня эксперты называют его полноценным сотрудником. Задача — не потерять себя в этом симбиозе. Андрей Бетин уверен, что если «сесть» на шлейф технологий, то можно быстро отупеть, поэтому команда Андрея воспитывает квалифицированных заказчиков: людей, которые умеют ставить задачи, мыслить критически и соблюдать этику.

Проблема не в дефиците кадров, а в дефиците видения

Директор по развитию АНО «Национальные приоритеты» Григорий Новиков разрушил популярный миф о том, что ИИ массово уничтожает рабочие места. По данным Минтруда, к 2030 году дефицит рабочих кадров в России составит 3,1 млн человек, треть из которых — высококвалифицированные специалисты.

Григорий Новиков, директор по развитию АНО «Национальные приоритеты»: У нас нет проблемы с дефицитом кадров. У нас заканчиваются генеральные директора, у которых есть видение.

Эксперт отметил, что многие руководители фокусируются на роли антикризисного менеджера, делая ставку на гибкость и быструю адаптацию, и приходят в «Сколково» и РАНХиГС именно за тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Стратегии личного развития у большинства топ-менеджеров просто нет.

Что касается национальных проектов, ни один из четырех, включая «Экономику данных» и «Производственную автоматизацию», не имеет в названии «искусственный интеллект», но все они направлены на создание инфраструктуры и подготовку кадров — 10 тыс. человек к 2030 году, включая 500 сотрудников для госслужбы.

В сухом остатке

Парадоксально то, что бизнес хотел иметь в своих рядах «демиургов», строящих будущее, а получил «зодчих» — прагматиков, которые вынуждены выживать здесь и сейчас, используя подручные средства. И главными помощниками становятся ИИ-агенты, которые уже превращаются из инструментов в полноценных членов команд.

Однако чем больше технологии берут на себя рутину — от генерации отчетов до медиапланирования — тем острее становится запрос на сугубо человеческие компетенции. Вузы переписывают программы с нуля, компании внедряют KPI по интеграции ИИ, а рынок образования в этой сфере к 2030 году вырастет до 117 млрд рублей. Но главный дефицит — даже не кадры, а руководители, у которых есть видение. Главные навыки, по единодушному мнению участников дискуссии, — это критическое мышление, ответственность и умение ставить задачи гибридной команде из людей и агентов.