Победителям IX сезона «НПБК. Эффективность» вручили 124 награды

Сегодня на столичной площадке «Воробьевы Холл» состоялась церемония награждения победителей IX сезона «НПБК. Эффективность» — национальной премии в области бизнес-коммуникаций.

В основных конкурсных блоках было вручено 120 наград: 108 — в блоке «Маркетинг» и 12 — в блоке «Технологии». Отдельно была вручена высшая награда сезона — Гран-при. Еще три специальные награды — две награды «Трендсеттер» и «Инноватор» — получили проекты, которые жюри отметило как особенно важные для развития рынка.

Валерия Мегрибанова, генеральный продюсер премии «НПБК. Эффективность»: IX сезон «НПБК. Эффективность» показал, что индустрия все точнее говорит на языке результата. Для нас важно отмечать проекты, за которыми стоит управленческая смелость, стратегическая точность и реальное влияние на бизнес. В этом году мы увидели работы, которые задают профессиональную планку и помогают рынку двигаться вперед. Спасибо участникам, жюри, партнерам и всем, кто делает премию пространством честной экспертизы и признания лучших практик.

В блоке «Маркетинг» было вручено 23 золотых, 34 серебряных и 51 бронзовая награда, в блоке «Технологии» — пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.

Гран-при IX сезона «НПБК. Эффективность» в блоке «Маркетинг» получил кейс «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников» от «Т-Банка» и SkyTecKnowlogy (SkyAlliance).

Специальную награду «Трендсеттер» в блоке «Маркетинг» получил кейс «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"» от «Вкусно — и точка» и агентства «Родная Речь», в блоке «Технологии» — кейс INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!» от «Градиент» и PHD.

Специальную награду «Инноватор» в блоке «Технологии» присудили кейсу «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка» от T2 и «Яндекса».

Победители IX сезона

Блок «Маркетинг»

Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям

Индустрия детских товаров

Золото:

Андрей Осокин, член правления — директор департамента маркетинга группы компаний «Детский мир».

Розничные сети

Золото:

Андрей Скачек, директор по маркетингу в «М.Видео».

Здоровый образ жизни и спорт

Серебро:

Никита Гайдай, директор по маркетингу в DDX Fitness.

Госсектор

Серебро:

Владимир Ловков, директор ГАУ «Медиацентр комплекса социального развития Москвы».

Промышленность

Бронза:

Виталий Жигарев, директор по стратегическому маркетингу в «Технограв».

Услуги населению

Бронза:

Оксана Селендеева, основатель и гендиректор Coddy.

Лучшая отраслевая кампания

Фармацевтика

Серебро

«АнвиМакс», «Сотекс» — Fistashki. «Как "АнвиМакс" по-настоящему раскачал фармацевтический рынок».

Бронза

«Мабелль», группа компаний «Нижфарм» — Okkam, Easy Commerce — «Мабелль». «Как запустить кампанию в условиях жесткой конкуренции в категории и получить Sales Uplift в упаковках более чем в x2 от плановых показателей».

AstraZeneca — GREATIVE. Информационно-просветительский проект «Это наука: как фарма начала говорить на простом языке».

Госсектор

Золото

Российский фондовый рынок, Минфин России — «Национальные приоритеты», OOM by Okkam. «Портфель коммуникаций для продвижения долгосрочных инвестиций».

Культура, мероприятия

Серебро

АНО «Кантата» — агентство «Лира», АНО «Фестивальная дирекция» (Калининградская область). V Международный фестиваль классической музыки «Кантата».

Бронза

«Сбер» — «СберМаркетинг». Тур в Кустодию.

IT и инновации

Серебро

Контур — Instinct. «Прорыв в росте бизнеса — через новое позиционирование продуктов.

Фэшн и бьюти

Бронза

SHU — «ГПМ Реклама», телеканал ТНТ, Starlink. «Экстра-сила SHU: от мистики к осознанному выбору».

Телевидение и онлайн-кинотеатры

Золото

Okko — «Мамонты»: сериал, который сближает.

Серебро

Okko — «Аутсорс»: смелый разговор на острую тему.

Бронза

Okko — «Лихие. Глава 2»: конец эпохи.

Букмекеры

Серебро:

«Лига ставок» — социальная сеть «Сигнал».

Финансовый сектор, страхование

Гран-при

«Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».

Золото

«Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».

Бронза

«Точка Банк» — «Восход». «Утконос, который все изменил».

Электробытовые приборы для дома, работы и личного пользования

Бронза

Honor, Honor Eurasia — emg. «Honor. Проверен Россией».

Автомобильная индустрия

Бронза

«Авито Спецтехника», «Авито» — «Фермы зовут: трансформация B2B-коммуникации на рынке спецтехники».

Розничные сети

Бронза

Торговая сеть «Лента» — «СберМаркетинг». «Остро выгодно! Как "Лента" превратила традиционную промоакцию в захватывающий детектив с Леонидом Каневским в главной роли».

FMCG: продукты питания и безалкогольные напитки

Золото

«Пятерочка» — TEAMMATE. Коллаборация «Пятерочки» и Atomic Heart.

Бронза

Pikador, ООО «КХВ» — Mera by Okkam. «Pikador: как удвоить продажи без использования привычных кулинарных сценариев».

Лучший социальный проект

Социально ответственный бизнес

Золото

«Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».

Серебро

«Авито» — «#ЯПомогаю». Специализированный раздел на «Авито», объединяющий социальные и экологические инициативы;

Банк ПСБ — «Медиа Пульс». «Новое звание — предприниматель».

НКО, благотворительные организации

Серебро

Социальный проект «Деменция.net» — Realweb. «Незабываемые напоминания».

Лучшее использование маркетинговых инструментов

Коллаборация брендов

Серебро

Kaspersky, «Яндекс Еда», Rostic's — «Острая курочка вместо острых киберугроз».

Видеореклама

Золото

1-й ДСК, ГК ФСК — Proximity Media (Media Direction Group), FUSE MDG, «ГПМ Реклама». «Синий Трактор» x 1-й ДСК: из мультфильма — в квадратные метры.

Опыт бренда

Золото

Honor, Honor Eurasia — emg. «Honor. Проверен Россией»;

Т2 — McCann, Initiative. «Минуты и гигабайты Т2: новая модель выгоды»;

Т2 — McCann, Initiative. «T2 x "Автодор": гигабайты открывают дорогу».

Серебро

«Тануки», TanukiFamily — OMD Media Direction. «Бывшие».

Бронза

«Билайн» — агентство «Родная Речь». «Охотники на мошенников»: детективная игра «Билайна», обучившая молодежь борьбе со скамом с помощью ИИ;

Ozon — «ГПМ Реклама», телеканал «Пятница!», SkyTecKnowlogy / Pinpai. «Выживалити» с Ozon на «Пятнице!»: волшебная кнопка, два экрана и таинственный грузовик.

Перформанс-инструменты

Бронза

«Ашан» — i-Media. «Как мы мотивировали покупателей "Ашан" собирать большие и дорогие корзины».

Медиастратегия

Серебро

Influence Beauty, «Градиент» — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»

Бронза

EXEED EXLANTIX — Easy Commerce, IKS by Okkam. «Как превратить банковское приложение в автосалон».

Мероприятия

Золото

Mango Office — Mango Office: «Машина подбора» — первая в мире HR-опера для клиентов.

Серебро

МТС, MWS — REDDAY. МТС True Tech Champ 2025.

Спонсорство

Серебро

Ozon — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance), «ГПМ Реклама». «Выживалити» с Ozon на «Пятнице!»: волшебная кнопка, два экрана и таинственный грузовик.

Бронза

Т2 — McCann, Initiative. «Т2 в Краснодаре: другие правила локального роста».

«Яндекс Плюс» — Mera by Okkam. Спонсорские интеграции «Яндекс Плюса» и развлекательных сервисов «Яндекса».

«Яндекс Go», «Яндекс Такси» — «ГПМ Реклама», телеканал ТНТ, Mera by Okkam. «Яндекс Go» и «Титаны»: зона комфорта для чемпионов.

«Свои Плюсы», «Яндекс» — «Яндекс Плюс AdTech». «Свои Плюсы» в КХЛ.

Спортивный маркетинг

Серебро

«Свои Плюсы», «Яндекс» — «Яндекс Плюс AdTech». «Свои Плюсы» в КХЛ.

Ретейл-медиа, включая электронную коммерцию

Серебро

Rostic's — «Яндекс Еда». «Вин!Комбо: брендированный опыт побед в «Яндекс Еде» x Rostic's».

T2 — «Яндекс». «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка».

Стимулирование продаж

Бронза

«Юбилейное», Mon’delez Rus — emg. Сказки Пушкина от «Юбилейного»;

«Самокат» — Perfluence. Стримы как новый канал коммуникации и продаж в e-grocery.

Программы лояльности

Серебро

Т2 — McCann, Initiative. «Понедельники Т2 — новый уровень программы лояльности».

Интернет-реклама

Бронза

«М.Видео» — Instinct, OMD OM GROUP. «Таргетинг вместо демпинга. Как победить в ценовой гонке, не снижая цену».

Сезонный маркетинг

Бронза

«Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Позвони Деду Морозу».

Нестандартные инструменты

Бронза

Kaspersky, «Яндекс Еда», Rostic's — «Острая курочка вместо острых киберугроз».

Лучшая креативная эффективность

Трендсеттер

«Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"».

Золото

«Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"».

Серебро

Okko — «ДОГументалки: первые фильмы для собак».

Бронза

«Авито Авто», «Авито» — «Километры хороших историй на "Авито Авто"»;

«Тануки», TanukiFamily — OMD Media Direction. «Бывшие»;

«Граммидин», «Валента Фарм» — Okkam, «Прогрешен». «Граммидин: ловите продажи, а не Джигурду»;

«Пятерочка» — TEAMMATE. «Как Пятеркослав с Русами Пятерочку в игре выручал»;

Т2 — McCann, Initiative. «T2 x "Автодор": гигабайты открывают дорогу»;

Банк ВТБ (ПАО) — DDB Navigator. «ВТБ — это классика».

Лучшая вирусная кампания для бизнеса

Золото

«Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"»;

«Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Добро пожаловать в Капибаровск: город, где тают сердца айтишников».

Серебро

«Пятерочка» — TEAMMATE. Коллаборация «Пятерочки» и Atomic Heart.

Бронза

«Авито Авто», «Авито» — «Километры хороших историй на "Авито Авто"».

MARGO, «Инсайт Люди» — промокампания трека MARGO & Lil Pump — Kukareku.

Лучший ребрендинг

Золото

«Авито» — «Хорошие истории начинаются так!»

Бронза

Libretta, «ЭвоКом» — Instinct. «Новая жизнь нового бренда».

Лучшая эффективность в коммуникации

Золото

Т2 — McCann, Initiative. «Гигабэк от Т2. Это как кешбэк, только гигабайтами».

Серебро

Торговая сеть «Лента» — «СберМаркетинг». «Остро выгодно! Как "Лента" превратила традиционную промоакцию в захватывающий детектив с Леонидом Каневским в главной роли»;

Ozon — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance), «ГПМ Реклама». «Выживалити» с Ozon на «Пятнице!»: волшебная кнопка, два экрана и таинственный грузовик;

SHU — «ГПМ Реклама», телеканал ТНТ, Starlink. «Экстра-сила SHU: от мистики к осознанному выбору»;

ПСБ — агентство «Родная Речь». «Сказ о том, как богатырь бренд спас»;

«Авито Авто», «Авито» — JAMI LUP. «Километры хороших историй»;

Honor, Honor Eurasia — emg. — «Honor: проверен Россией»;

«Авито» — Instinct & MORE — «"Авито Услуги": все решается… и даже без скидок и рекомедаций друзей».

Бронза

«Авито Путешествия», «Авито». «Управлять брендом "на чуйке нельзя на данных" — запятую поставить».

«Тануки», TanukiFamily — OMD Media Direction. «Бывшие»;

Molped, HAYAT Marketing — OMD Media Direction, FUSE MDG — Molped. «История дружбы: когда бренд и блогер растут вместе»;

Influence Beauty, «Градиент — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»;

Банк ВТБ — DDB Navigator. «ВТБ — это классика».

Лучшая кампания для отдельного сегмента аудитории

Золото

«Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"»;

Okko — «Мамонты»: включи родителям.

Серебро

1-й ДСК, ГК ФСК — Proximity Media (Media Direction Group), FUSE MDG, «ГПМ Реклама» — «Синий Трактор» x 1-й ДСК: из мультфильма — в квадратные метры;

«Точка Банк» — «Восход». «Как успешно запустить продукт, не сказав о нем ни слова».

Бронза

Okko — «Маскот БубOkko: первый и самый пушистый мультперсонаж для детей среди онлайн-кинотеатров»;

«МегаФон» — Instinct. Инновационная защита от мошенников для пожилых людей.

Лучшая эффективность в бизнесе

Серебро

Molped, HAYAT Marketing — OMD Media Direction, FUSE MDG — Molped. «История дружбы: когда бренд и блогер растут вместе».

Бронза

Future Creators, «Сбер» — «Сбер», «СберМаркетинг» — Future Creators. Программа для наследников клиентов Sber Private Banking;

«Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"».

Лучшая кампания по построению HR-бренда

Серебро

«Точка Банк» — «Восход». «Меняй работу»;

«Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Добро пожаловать в Капибаровск: город, где тают сердца айтишников».

Бронза

«Т-Банк» — «Спасибо за сына и за дочь»: проект корпоративного признания T-Glory.

Лучший долгосрочный эффект

Золото

«Папа Может», «Останкино» — агентство «Родная Речь». «Папа Может: от потери любви к устойчивому лидерству».

Серебро

«Точка Банк» — «Восход». «Утконос, который все изменил».

Бронза

«Зум Зум», «ВелКен» — Dinamica x D Innovate Group, Soda x D Innovate Group. «Семечка, которая изменила все»;

«Старый мельник из бочонка мягкое безалкогольное» — агентство «Родная Речь». «Как "Старый мельник из бочонка" подарил аудитории спокойствие и душевное равновесие»;

«Т-Банк» — Т—Ж.

Лучший запуск нового бренда/продукта

Золото

«Совкомбанк» — Спасенников. Кредитка-уполномоченный;

«Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"»;

«Точка Банк» — «Восход». «Как успешно запустить продукт, не сказав о нем ни слова».

Бронза

«МегаФон» — Instinct. «Меняй оператора, не меняя условий»;

Okko — «Маскот БубOkko: первый и самый пушистый мультперсонаж для детей среди онлайн-кинотеатров»;

Т2 — Initiative (группа АДВ), McCann. «Гигабэк. Это как кешбэк, только гигабайтами»;

Т-Банк — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».

Блок «Технологии»

Лучшая кампания с применением технологических и/или инновационных инструментов в маркетинге

«Инноватор»

T2 — «Яндекс». «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка».

Золото

Kimberly-Clark — Mediaminded (Group4Media), Sons & Partners, Т2 AdTech Redllama. «Kotex POME tech: технологичное решение для поиска неуловимых аудиторий»;

T2 — «Яндекс». «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка».

Бронза

«Сбер» — «СберМаркетинг». Метакультура.

Nutrilon — DV Group. «Секреты чеков: искусство предсказывать выбор мам».

«Лига Ставок» — Микробеттинг.

Лучшее использование генеративного искусственного интеллекта для бизнеса

Трендсеттер

«Градиент» — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»

Золото

Divan Boss — Dinamica x D Innovate Group. «Диваны, нейросети и другие нелепости»;

«Градиент» — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»

Серебро

«Сбер» — «GenAIдий в СберЧате: цифровой ассистент для подготовки к переговорам с ключевыми клиентами».

Лучшее применение технологий автоматизации маркетинга

Серебро

«Самолет» — UM (группа АДВ), Points Lab, «АДВ+Эндемика» (группа АДВ). «ROI Navigator: real-time маркетинг недвижимости с ростом ROMI на 25%».

Бронза

UM (группа АДВ) — UM (группа АДВ), «АДВ+Эндемика» (группа АДВ). «OnAir: как ИИ-технология сократила время на конкурентный анализ коммуникаций в шесть раз».

Лучшая команда в области технологических коммуникаций

Золото

«АДВ+Эндемика» (группа АДВ).

Серебро