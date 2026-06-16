Победителям IX сезона «НПБК. Эффективность» вручили 124 награды

Сегодня на столичной площадке «Воробьевы Холл» состоялась церемония награждения победителей IX сезона «НПБК. Эффективность» — национальной премии в области бизнес-коммуникаций.
В основных конкурсных блоках было вручено 120 наград: 108 — в блоке «Маркетинг» и 12 — в блоке «Технологии». Отдельно была вручена высшая награда сезона — Гран-при. Еще три специальные награды — две награды «Трендсеттер» и «Инноватор» — получили проекты, которые жюри отметило как особенно важные для развития рынка.
Валерия Мегрибанова, генеральный продюсер премии «НПБК. Эффективность»:
IX сезон «НПБК. Эффективность» показал, что индустрия все точнее говорит на языке результата. Для нас важно отмечать проекты, за которыми стоит управленческая смелость, стратегическая точность и реальное влияние на бизнес. В этом году мы увидели работы, которые задают профессиональную планку и помогают рынку двигаться вперед. Спасибо участникам, жюри, партнерам и всем, кто делает премию пространством честной экспертизы и признания лучших практик.
В блоке «Маркетинг» было вручено 23 золотых, 34 серебряных и 51 бронзовая награда, в блоке «Технологии» — пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.
Гран-при IX сезона «НПБК. Эффективность» в блоке «Маркетинг» получил кейс «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников» от «Т-Банка» и SkyTecKnowlogy (SkyAlliance).
Специальную награду «Трендсеттер» в блоке «Маркетинг» получил кейс «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"» от «Вкусно — и точка» и агентства «Родная Речь», в блоке «Технологии» — кейс INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!» от «Градиент» и PHD.
Специальную награду «Инноватор» в блоке «Технологии» присудили кейсу «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка» от T2 и «Яндекса».
Победители IX сезона
Блок «Маркетинг»
Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям
Индустрия детских товаров
Золото:
- Андрей Осокин, член правления — директор департамента маркетинга группы компаний «Детский мир».
Розничные сети
Золото:
- Андрей Скачек, директор по маркетингу в «М.Видео».
Здоровый образ жизни и спорт
Серебро:
- Никита Гайдай, директор по маркетингу в DDX Fitness.
Госсектор
Серебро:
- Владимир Ловков, директор ГАУ «Медиацентр комплекса социального развития Москвы».
Промышленность
Бронза:
- Виталий Жигарев, директор по стратегическому маркетингу в «Технограв».
Услуги населению
Бронза:
- Оксана Селендеева, основатель и гендиректор Coddy.
Лучшая отраслевая кампания
Фармацевтика
Серебро
- «АнвиМакс», «Сотекс» — Fistashki. «Как "АнвиМакс" по-настоящему раскачал фармацевтический рынок».
Бронза
- «Мабелль», группа компаний «Нижфарм» — Okkam, Easy Commerce — «Мабелль». «Как запустить кампанию в условиях жесткой конкуренции в категории и получить Sales Uplift в упаковках более чем в x2 от плановых показателей».
- AstraZeneca — GREATIVE. Информационно-просветительский проект «Это наука: как фарма начала говорить на простом языке».
Госсектор
Золото
- Российский фондовый рынок, Минфин России — «Национальные приоритеты», OOM by Okkam. «Портфель коммуникаций для продвижения долгосрочных инвестиций».
Культура, мероприятия
Серебро
- АНО «Кантата» — агентство «Лира», АНО «Фестивальная дирекция» (Калининградская область). V Международный фестиваль классической музыки «Кантата».
Бронза
- «Сбер» — «СберМаркетинг». Тур в Кустодию.
IT и инновации
Серебро
- Контур — Instinct. «Прорыв в росте бизнеса — через новое позиционирование продуктов.
Фэшн и бьюти
Бронза
- SHU — «ГПМ Реклама», телеканал ТНТ, Starlink. «Экстра-сила SHU: от мистики к осознанному выбору».
Телевидение и онлайн-кинотеатры
Золото
- Okko — «Мамонты»: сериал, который сближает.
Серебро
- Okko — «Аутсорс»: смелый разговор на острую тему.
Бронза
- Okko — «Лихие. Глава 2»: конец эпохи.
Букмекеры
Серебро:
- «Лига ставок» — социальная сеть «Сигнал».
Финансовый сектор, страхование
Гран-при
- «Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».
Золото
- «Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».
Бронза
- «Точка Банк» — «Восход». «Утконос, который все изменил».
Электробытовые приборы для дома, работы и личного пользования
Бронза
- Honor, Honor Eurasia — emg. «Honor. Проверен Россией».
Автомобильная индустрия
Бронза
- «Авито Спецтехника», «Авито» — «Фермы зовут: трансформация B2B-коммуникации на рынке спецтехники».
Розничные сети
Бронза
- Торговая сеть «Лента» — «СберМаркетинг». «Остро выгодно! Как "Лента" превратила традиционную промоакцию в захватывающий детектив с Леонидом Каневским в главной роли».
FMCG: продукты питания и безалкогольные напитки
Золото
- «Пятерочка» — TEAMMATE. Коллаборация «Пятерочки» и Atomic Heart.
Бронза
- Pikador, ООО «КХВ» — Mera by Okkam. «Pikador: как удвоить продажи без использования привычных кулинарных сценариев».
Лучший социальный проект
Социально ответственный бизнес
Золото
- «Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».
Серебро
- «Авито» — «#ЯПомогаю». Специализированный раздел на «Авито», объединяющий социальные и экологические инициативы;
- Банк ПСБ — «Медиа Пульс». «Новое звание — предприниматель».
НКО, благотворительные организации
- Серебро
Социальный проект «Деменция.net» — Realweb. «Незабываемые напоминания».
Лучшее использование маркетинговых инструментов
Коллаборация брендов
Серебро
- Kaspersky, «Яндекс Еда», Rostic's — «Острая курочка вместо острых киберугроз».
Видеореклама
Золото
- 1-й ДСК, ГК ФСК — Proximity Media (Media Direction Group), FUSE MDG, «ГПМ Реклама». «Синий Трактор» x 1-й ДСК: из мультфильма — в квадратные метры.
Опыт бренда
Золото
- Honor, Honor Eurasia — emg. «Honor. Проверен Россией»;
- Т2 — McCann, Initiative. «Минуты и гигабайты Т2: новая модель выгоды»;
- Т2 — McCann, Initiative. «T2 x "Автодор": гигабайты открывают дорогу».
Серебро
- «Тануки», TanukiFamily — OMD Media Direction. «Бывшие».
Бронза
- «Билайн» — агентство «Родная Речь». «Охотники на мошенников»: детективная игра «Билайна», обучившая молодежь борьбе со скамом с помощью ИИ;
- Ozon — «ГПМ Реклама», телеканал «Пятница!», SkyTecKnowlogy / Pinpai. «Выживалити» с Ozon на «Пятнице!»: волшебная кнопка, два экрана и таинственный грузовик.
Перформанс-инструменты
- Бронза
«Ашан» — i-Media. «Как мы мотивировали покупателей "Ашан" собирать большие и дорогие корзины».
Медиастратегия
Серебро
- Influence Beauty, «Градиент» — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»
Бронза
- EXEED EXLANTIX — Easy Commerce, IKS by Okkam. «Как превратить банковское приложение в автосалон».
Мероприятия
Золото
- Mango Office — Mango Office: «Машина подбора» — первая в мире HR-опера для клиентов.
Серебро
- МТС, MWS — REDDAY. МТС True Tech Champ 2025.
Спонсорство
Серебро
- Ozon — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance), «ГПМ Реклама». «Выживалити» с Ozon на «Пятнице!»: волшебная кнопка, два экрана и таинственный грузовик.
Бронза
- Т2 — McCann, Initiative. «Т2 в Краснодаре: другие правила локального роста».
- «Яндекс Плюс» — Mera by Okkam. Спонсорские интеграции «Яндекс Плюса» и развлекательных сервисов «Яндекса».
- «Яндекс Go», «Яндекс Такси» — «ГПМ Реклама», телеканал ТНТ, Mera by Okkam. «Яндекс Go» и «Титаны»: зона комфорта для чемпионов.
- «Свои Плюсы», «Яндекс» — «Яндекс Плюс AdTech». «Свои Плюсы» в КХЛ.
Спортивный маркетинг
Серебро
- «Свои Плюсы», «Яндекс» — «Яндекс Плюс AdTech». «Свои Плюсы» в КХЛ.
Ретейл-медиа, включая электронную коммерцию
Серебро
- Rostic's — «Яндекс Еда». «Вин!Комбо: брендированный опыт побед в «Яндекс Еде» x Rostic's».
- T2 — «Яндекс». «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка».
Стимулирование продаж
Бронза
- «Юбилейное», Mon’delez Rus — emg. Сказки Пушкина от «Юбилейного»;
- «Самокат» — Perfluence. Стримы как новый канал коммуникации и продаж в e-grocery.
Программы лояльности
Серебро
Т2 — McCann, Initiative. «Понедельники Т2 — новый уровень программы лояльности».
Интернет-реклама
Бронза
- «М.Видео» — Instinct, OMD OM GROUP. «Таргетинг вместо демпинга. Как победить в ценовой гонке, не снижая цену».
Сезонный маркетинг
Бронза
- «Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Позвони Деду Морозу».
Нестандартные инструменты
Бронза
- Kaspersky, «Яндекс Еда», Rostic's — «Острая курочка вместо острых киберугроз».
Лучшая креативная эффективность
Трендсеттер
- «Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"».
Золото
- «Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"».
Серебро
- Okko — «ДОГументалки: первые фильмы для собак».
Бронза
- «Авито Авто», «Авито» — «Километры хороших историй на "Авито Авто"»;
- «Тануки», TanukiFamily — OMD Media Direction. «Бывшие»;
- «Граммидин», «Валента Фарм» — Okkam, «Прогрешен». «Граммидин: ловите продажи, а не Джигурду»;
- «Пятерочка» — TEAMMATE. «Как Пятеркослав с Русами Пятерочку в игре выручал»;
- Т2 — McCann, Initiative. «T2 x "Автодор": гигабайты открывают дорогу»;
- Банк ВТБ (ПАО) — DDB Navigator. «ВТБ — это классика».
Лучшая вирусная кампания для бизнеса
Золото
- «Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"»;
- «Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Добро пожаловать в Капибаровск: город, где тают сердца айтишников».
Серебро
- «Пятерочка» — TEAMMATE. Коллаборация «Пятерочки» и Atomic Heart.
Бронза
- «Авито Авто», «Авито» — «Километры хороших историй на "Авито Авто"».
- MARGO, «Инсайт Люди» — промокампания трека MARGO & Lil Pump — Kukareku.
Лучший ребрендинг
Золото
- «Авито» — «Хорошие истории начинаются так!»
Бронза
- Libretta, «ЭвоКом» — Instinct. «Новая жизнь нового бренда».
Лучшая эффективность в коммуникации
Золото
- Т2 — McCann, Initiative. «Гигабэк от Т2. Это как кешбэк, только гигабайтами».
Серебро
- Торговая сеть «Лента» — «СберМаркетинг». «Остро выгодно! Как "Лента" превратила традиционную промоакцию в захватывающий детектив с Леонидом Каневским в главной роли»;
- Ozon — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance), «ГПМ Реклама». «Выживалити» с Ozon на «Пятнице!»: волшебная кнопка, два экрана и таинственный грузовик;
- SHU — «ГПМ Реклама», телеканал ТНТ, Starlink. «Экстра-сила SHU: от мистики к осознанному выбору»;
- ПСБ — агентство «Родная Речь». «Сказ о том, как богатырь бренд спас»;
- «Авито Авто», «Авито» — JAMI LUP. «Километры хороших историй»;
- Honor, Honor Eurasia — emg. — «Honor: проверен Россией»;
- «Авито» — Instinct & MORE — «"Авито Услуги": все решается… и даже без скидок и рекомедаций друзей».
Бронза
- «Авито Путешествия», «Авито». «Управлять брендом "на чуйке нельзя на данных" — запятую поставить».
- «Тануки», TanukiFamily — OMD Media Direction. «Бывшие»;
- Molped, HAYAT Marketing — OMD Media Direction, FUSE MDG — Molped. «История дружбы: когда бренд и блогер растут вместе»;
- Influence Beauty, «Градиент — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»;
- Банк ВТБ — DDB Navigator. «ВТБ — это классика».
Лучшая кампания для отдельного сегмента аудитории
Золото
- «Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"»;
- Okko — «Мамонты»: включи родителям.
Серебро
- 1-й ДСК, ГК ФСК — Proximity Media (Media Direction Group), FUSE MDG, «ГПМ Реклама» — «Синий Трактор» x 1-й ДСК: из мультфильма — в квадратные метры;
- «Точка Банк» — «Восход». «Как успешно запустить продукт, не сказав о нем ни слова».
Бронза
- Okko — «Маскот БубOkko: первый и самый пушистый мультперсонаж для детей среди онлайн-кинотеатров»;
- «МегаФон» — Instinct. Инновационная защита от мошенников для пожилых людей.
Лучшая эффективность в бизнесе
Серебро
- Molped, HAYAT Marketing — OMD Media Direction, FUSE MDG — Molped. «История дружбы: когда бренд и блогер растут вместе».
Бронза
- Future Creators, «Сбер» — «Сбер», «СберМаркетинг» — Future Creators. Программа для наследников клиентов Sber Private Banking;
- «Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"».
Лучшая кампания по построению HR-бренда
Серебро
- «Точка Банк» — «Восход». «Меняй работу»;
- «Т-Банк» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Добро пожаловать в Капибаровск: город, где тают сердца айтишников».
Бронза
- «Т-Банк» — «Спасибо за сына и за дочь»: проект корпоративного признания T-Glory.
Лучший долгосрочный эффект
Золото
- «Папа Может», «Останкино» — агентство «Родная Речь». «Папа Может: от потери любви к устойчивому лидерству».
Серебро
- «Точка Банк» — «Восход». «Утконос, который все изменил».
Бронза
- «Зум Зум», «ВелКен» — Dinamica x D Innovate Group, Soda x D Innovate Group. «Семечка, которая изменила все»;
- «Старый мельник из бочонка мягкое безалкогольное» — агентство «Родная Речь». «Как "Старый мельник из бочонка" подарил аудитории спокойствие и душевное равновесие»;
- «Т-Банк» — Т—Ж.
Лучший запуск нового бренда/продукта
Золото
- «Совкомбанк» — Спасенников. Кредитка-уполномоченный;
- «Вкусно — и точка» — агентство «Родная Речь». «Розовый бургер во "Вкусно — и точка"»;
- «Точка Банк» — «Восход». «Как успешно запустить продукт, не сказав о нем ни слова».
Бронза
- «МегаФон» — Instinct. «Меняй оператора, не меняя условий»;
- Okko — «Маскот БубOkko: первый и самый пушистый мультперсонаж для детей среди онлайн-кинотеатров»;
- Т2 — Initiative (группа АДВ), McCann. «Гигабэк. Это как кешбэк, только гигабайтами»;
- Т-Банк — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance). «Фрод-рулетка.рф — народное сопротивление против мошенников».
Блок «Технологии»
Лучшая кампания с применением технологических и/или инновационных инструментов в маркетинге
«Инноватор»
T2 — «Яндекс». «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка».
Золото
- Kimberly-Clark — Mediaminded (Group4Media), Sons & Partners, Т2 AdTech Redllama. «Kotex POME tech: технологичное решение для поиска неуловимых аудиторий»;
- T2 — «Яндекс». «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка».
Бронза
- «Сбер» — «СберМаркетинг». Метакультура.
- Nutrilon — DV Group. «Секреты чеков: искусство предсказывать выбор мам».
- «Лига Ставок» — Микробеттинг.
Лучшее использование генеративного искусственного интеллекта для бизнеса
Трендсеттер
- «Градиент» — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»
Золото
- Divan Boss — Dinamica x D Innovate Group. «Диваны, нейросети и другие нелепости»;
- «Градиент» — PHD. INFLUENCE BEAUTY x «Яндекс Музыка»: «Каждый образ звучит по-своему!»
Серебро
- «Сбер» — «GenAIдий в СберЧате: цифровой ассистент для подготовки к переговорам с ключевыми клиентами».
Лучшее применение технологий автоматизации маркетинга
Серебро
- «Самолет» — UM (группа АДВ), Points Lab, «АДВ+Эндемика» (группа АДВ). «ROI Navigator: real-time маркетинг недвижимости с ростом ROMI на 25%».
Бронза
- UM (группа АДВ) — UM (группа АДВ), «АДВ+Эндемика» (группа АДВ). «OnAir: как ИИ-технология сократила время на конкурентный анализ коммуникаций в шесть раз».
Лучшая команда в области технологических коммуникаций
Золото
- «АДВ+Эндемика» (группа АДВ).
Серебро
- Magnetto.pro.