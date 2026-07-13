Площадки ветшают, звезды не загораются: что происходит с корпоративными мероприятиями

Рынок корпоративных мероприятий в России продолжает увеличиваться, однако темпы роста постепенно замедляются. По данным ВНИЦ R&C и MICE Excellence, выручка компаний в сегменте корпоративных мероприятий уже превысила доковидный уровень.

На этом фоне все заметнее становятся два заметных структурных ограничения рынка: нехватка площадок в Москве и Подмосковье, а также ограниченный выбор артистов, способных привлечь широкую корпоративную аудиторию. О том, почему за МКАД до сих пор сложно найти площадку без компромиссов по логистике и инфраструктуре и как рост гонораров звезд меняет структуру корпоративных бюджетов, рассказал Sostav бренд‑директор и основатель event‑агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

По данным совместного исследования OKS Labs by Okkam, «Яндекс Афиши» и kassir.ru, рынок офлайн‑развлечений в России по итогам 2025 года вырос в денежном выражении, при этом одним из ключевых драйверов стали именно летние фестивали и другие openair‑форматы. На фоне этого спроса сегмент летних openair‑площадок выглядит для корпоративных заказчиков относительно устойчивым: по наблюдениям Александра, за последнее время в Москве действительно появилось несколько новых локаций, которые позволяют проводить корпоративные фестивали. Заметную часть предложения формирует компания Diamond Catering — при этом, согласно данным «Рейтинга Москвы», у нее довольно низкие рейтинги, что заказчики учитывают при планировании мероприятий.

Площадки Подмосковья

В Подмосковье прирост именно специализированных площадок под корпоративные мероприятия остается ограниченным, а часть инфраструктуры обновляется преимущественно через точечные программы благоустройства, а не из-за ввода новых объектов. Региональные власти ежегодно заявляют о масштабных планах по модернизации общественных пространств: только в 2025 году в области планируется обновить более 730 детских игровых площадок и благоустроить порядка 150 парков, набережных и скверов, что указывает на необходимость приведения части существующих объектов в порядок. На этом фоне предложение загородных площадок с возможностью размещения и развитой инфраструктурой для крупных корпоративных мероприятий воспринимается участниками рынка ограниченным.

Комплекс в Завидово остается востребованной площадкой для выездных корпоративных мероприятий благодаря удачному расположению, природным ландшафтам и развитой инфраструктуре для отдыха. По отзывам гостей, территория отличается живописными видами на Волгу, возможностями для активного отдыха — в том числе прокатом велосипедов, водными развлечениями и прогулочными маршрутами.Вместе с тем наблюдается ряд системных недостатков. Среди наиболее частых замечаний — устаревший номерной фонд и банкетные площадки, бытовые недочеты, такие как пятна на текстиле или перебои с горячей водой, а также нестабильное качество ресторанного сервиса. Посетители отмечают, что впечатления от питания могут существенно различаться: наряду с положительными отзывами встречаются жалобы на ограниченный ассортимент, качество блюд и недостаточно продуманное детское меню.

Как отмечают в event-агентстве «Динамика», именно такие детали становятся особенно важными при организации корпоративных мероприятий. Даже привлекательная локация и развитая инфраструктура не всегда компенсируют риски, связанные с нестабильным уровнем сервиса, поскольку для корпоративных заказчиков качество размещения, питания и обслуживания напрямую влияет на впечатление участников и репутацию организаторов.

Рядом с комплексом в Завидово действует «Васта Отель», который в отзывах гости ценят за чистоту, продуманную инфраструктуру и виды на Волгу. Среди плюсов клиенты указывают ухоженную территорию, прокат водного транспорта, наличие пляжа с шезлонгами и полотенцами, а также доступные цены в кафе на пляже. Одновременно фиксируются организационные недочеты: очереди при заселении, несогласованность при выделении номеров на одном этаже, а также проблемы в работе аквапарка — в частности, расхождения в замерах роста детей на аттракционах и отсутствие инструментов для точного измерения, из‑за чего гости не могут воспользоваться оплаченными услугами. По данным «Динамики», операционные сложности на площадке выходят за рамки бытового сервиса: организаторы сталкиваются с пересмотром уже согласованных условий, дополнительными платежами за ночной монтаж и неформальными запросами со стороны части технического персонала. Для корпоративных мероприятий, где важны предсказуемость и контроль качества, такие факторы существенно повышают риски.

Площадка Sofrino Park после реконструкции, но, судя по отзывам гостей, ключевые проблемы сохраняются. Клиенты отмечают высокий уровень шума из‑за близкого расположения жилых корпусов к банкетным залам: во время свадеб и корпоративов громкая музыка и работа ведущих слышны круглосуточно, что делает невозможным обеспечение тишины и приватности. Также среди наиболее частых замечаний — недостатки в организации питания, включая заветренные блюда и неэффективную подачу, а также вопросы к соблюдению санитарных стандартов: плохо вымытая посуда и недостаточная уборка территории.

Эти отзывы подтверждают слова Александра Шкарупы, который отметил еще и проблемы с доступом — на закрытую территорию, арендованную под мероприятие, попадают посторонние посетители. По его словам, недостатки есть и в практике агентств: между площадкой и подрядчиками регулярно возникают разногласия о распределении ответственности, причём представители площадки нередко ссылаются на отсутствие технического задания, тогда как организаторы подтверждают своевременную передачу всей документации. В агентстве «Динамика» подчеркивают, что для корпоративных заказчиков такие ситуации неприемлемы: приватность, санитарные стандарты и чёткое распределение зон ответственности — базовые требования, без которых площадка не может считаться надежным партнером.

Площадки в Москве

Проблема нехватки площадок остро ощущается и в Москве, особенно в преддверии сезона корпоративов. Если для банкетных форматов на 200−300 человек за последние годы появилось несколько новых вариантов, то площадок, способных комфортно принять 800−1000 гостей, немного, а обновление существующих объектов происходит точечно. Этот вывод соотносится с исследованиями рынка MICE, где участники опросов подчеркивают важность вместимости, транспортной доступности и адаптируемости пространства под различные сценарии мероприятия.

Похожая картина наблюдается и в сегменте конференц- и форумных пространств. Отчасти эту нишу могли бы закрыть государственные площадки, однако они, как правило, значительно удалены от метро, не допускают употребление алкоголя на мероприятиях и не оснащены сценами, подходящими для полноценных шоу-программ.

Проблема со звездами

Второй ключевой проблемой рынка является дефицит артистов, которые подходят для крупных корпоративных мероприятий.На фоне общего роста рынка офлайн‑развлечений, где, по данным OKS Labs, оборот живых событий в 2025 году достиг около 306 млрд рублей, значительную часть спроса формируют концерты и фестивали, однако не все исполнители готовы к формату корпоративов с разнородной аудиторией и специфическими запросами заказчиков. Многие артисты делают ставку на короткие фестивальные сеты и менее ориентированы на длинные корпоративные выступления.

В списке наиболее востребованных для корпоративов имен по‑прежнему доминируют артисты, получившие широкую известность в 2000‑е годы. Часть из них изменила модель работы, взяв на себя функции агентов, кто‑то сосредоточился на нишевой аудитории или живет за границей, а кто‑то сократил концертную активность — в результате пул артистов, одинаково привлекательных для широкой корпоративной аудитории, остается ограниченным. На этом фоне рост гонораров отдельных исполнителей — например, увеличение гонорара Татьяны Булановой с 1,2 млн до 6 млн рублей после вирусного ролика или стоимость выхода Надежды Бабкиной на уровне 25 млн рублей — увеличивает долю расходов на артистов в структуре бюджета мероприятия.

Исследования рынка корпоративных событий фиксируют общий тренд на пересмотр структуры расходов: растут затраты на аренду площадок, логистику и питание, при этом средний бюджет одного события часто не превышает 10 млн рублей. В результате, по словам Шкарупы, многие заказчики отказываются от артистов первого эшелона в пользу кавер‑групп, диджеев или собственных творческих коллективов сотрудников, чтобы перераспределить бюджет в пользу инфраструктуры и контента мероприятия.

Почему не появляются новые имена

Статистика стриминговых сервисов и кабинет аналитики BandLink для «Яндекс Музыки» показывает, что новых исполнителей с высокой активностью прослушиваний на различных платформах становится больше, однако их переход из онлайн‑аудитории в корпоративный сегмент носит скорее эпизодический характер.

Главной причиной отсутствия новых звезд Александр называет системное нежелание продюсерских центров вкладываться в развитие и продвижение новых имен. Основное внимание индустрии сосредоточено на максимальной монетизации уже раскрученных артистов, тогда как долгосрочные инвестиции в развитие новых имен встречаются реже. Значительная часть попыток «вырастить» артистов проходила в формате телевизионных шоу, которые приносили доход за счет рекламы и прав на контент, но не всегда создавали устойчивую карьеру для участников после завершения проекта.

Отдельные истории успеха, такие как кейс рэпера Хабиба, Александр связывает с личной инициативой и самостоятельным поиском финансирования, а не с системной поддержкой продюсерских структур.

В агентстве «Динамика» резюмировали, что без инвестиций в инфраструктуру площадок и развитие артистов корпоративные ивенты в перспективе могут все чаще уходить в формат временных застроек на выставочных и киностудийных площадках, а не на стационарных объектах с современной технической базой. Для индустрии это означает, что вопрос обновления фонда площадок и подходов к работе с артистами становится не только операционным, но и стратегическим: от него напрямую зависит, насколько устойчивым останется сегмент крупных корпоративных событий в ближайшие годы.