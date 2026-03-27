Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

27.03.2026 в 06:50

Платформа CarPrice перешла в собственность государства

Решение принято в рамках иска о признании деятельности Александра Галицкого экстремисткой

Тверской районный суд Москвы постановил передать в государственную собственность известную платформу по продаже автомобилей CarPrice. Решение принято в рамках иска о признании деятельности Александра Галицкого и фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс»* (признан экстремистским в России) экстремистской, сообщают «Ведомости».

По версии Генпрокуратуры, фонд после 2014 года прекратил инвестиции в российские проекты, занял проукраинскую позицию и участвовал в финансировании структур, связанных с конфликтом на Украине. В результате суд не только запретил деятельность фонда на территории России, но и постановил конфисковать активы Галицкого и аффилированных с ним лиц, включая денежные средства и доли в ряде компаний.

Помимо CarPrice, в госсобственность перешли доли в IT- и технологических компаниях — разработчиках в сферах кибербезопасности, цифровых платформ и инфраструктурных решений. Часть активов была оформлена на третьих лиц, однако суд постановил обратить их в доход государства.

Сам бизнесмен отвергает обвинения и настаивает, что не имеет отношения к указанной деятельности. Адвокаты Галицкого заявили, что решение стало неожиданным и затронуло лиц, не привлеченных к делу. Оно также может стать основанием для запрета деятельности структур, связанных с предпринимателем, на территории России.

Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг» — структуры, управляющей операционными компаниями аэропорта Домодедово.

