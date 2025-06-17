Арбитражный суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг» — структуры, управляющей операционными компаниями аэропорта Домодедово, сообщают «Ведомости».
Аэропорт функционирует штатно и выполняет все обязательства, несмотря на решение суда, сообщила пресс-служба авиаузла изданию «Коммерсантъ».
Напомним, что ранее Арбитражный суд Московской области наложил арест на доли владельцев группы компаний «Домодедово» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах.