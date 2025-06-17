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17.06.2025 в 17:05

Арбитражный суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства

Требования Генпрокуратуры удовлетворены в полном объеме

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг» — структуры, управляющей операционными компаниями аэропорта Домодедово, сообщают «Ведомости».

Аэропорт функционирует штатно и выполняет все обязательства, несмотря на решение суда, сообщила пресс-служба авиаузла изданию «Коммерсантъ».

Напомним, что ранее Арбитражный суд Московской области наложил арест на доли владельцев группы компаний «Домодедово» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах.

Суд Домодедово Арбитражный суд
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