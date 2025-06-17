Арбитражный суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства

Напомним, что ранее Арбитражный суд Московской области наложил арест на доли владельцев группы компаний «Домодедово» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах.

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