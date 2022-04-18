Президент АКАР Сергей Пискарёв: потери рекламного рынка составят 30-70% в 2022 году

Сегодня на площадке ТТП РФ проходит встреча Экспертного клуба НРФ — «Digital-коммуникации в период новых экономических условий». Президент АКАР Сергей Пискарёв в своей речи рассказал о потенциальных потерях российского рекламного рынка. Он дал прогноз дальнейшего развития сегментов отрасли и рассказал о мерах, которые государство может принять для поддержки индустрии.

«Если в первые недели [спецоперации] коллеги из компаний давали большой разброс оценок падения по отношению к 2021 году, то сегодня разброс значений сводится от минус 30% до минус 70% падения в зависимости от отрасли», — рассказал он. И хотя, по словам Пискарёва, сложно оценить ситуацию до окончания горячей фазы, крайние оценки — минус 90% — уже не воплотятся.

В связи с уходом крупных рекламодателей с российского рынка просели отдельные категории товаров, а в других наблюдается смена игроков по объёмам занимаемых долей рынка. Эксперт отметил: заменить уходящих клиентов и вывести на рынок новые бренды, а также обеспечить им лояльность целевых аудиторий достаточно быстро не удастся.

Что ждёт разные сегменты рекламного рынка

По словам Пискарёва, агентства занимаются локализацией, реорганизуют бизнес, стараются удержать старых клиентов и привлечь новых, а результаты этих изменений проявятся в период проведения тендеров.

Помимо дефицита бюджетов, распространители рекламы столкнулись с нехваткой инвентаря. Эксперт спрогнозировал сохранение лидерства телевидения: продавцы телеэфира ведут бескомпромиссную политику, а кроме этого, в ТВ перетекают бюджеты из других медиа.

Рост интернет-рекламы замедлится, если не сможет компенсировать потери из-за ухода зарубежных рекламодателей и не восполнит ассортимент инвентаря, заявил Пискарёв. Кроме того, он считает, что радиореклама сдаст либо сохранит свои позиции — это определит конкуренция с другими медиа.

Будущее наружной рекламы и печатной прессы определят волатильность рубля и дефицит импортных материалов, так как это приведёт к росту издержек и снижению интереса клиентов. При этом в диджитал-компоненте сегменты имеют шансы на стабилизацию ситуации, полагает эксперт.

Как реагируют потребители

Пискарёв заявил, что потребители рекламы уже иначе реагируют на неё. Это связано с падением уровня жизни, ростом безработицы и снижением покупательской активности а также падением реального потребления домохозяйств и колебанием спроса от ажиотажа до затухания. Такие перемены могут быть не только негативным явлением — для агентств новые условия смогут стать возможностью для смены формата контента и инвентаря, чтобы соответствовать новым ожиданиям потребителей, заявил президент АКАР.

На какую поддержку государства можно будет рассчитывать

Эксперт отметил, что стоит искать нестандартные пути выхода из кризиса. В частности, можно обратить внимание на господдержку. Например, в этом году реклама включена в перечень отраслей, в которых малые и средние игроки рынка смогут воспользоваться кредитными каникулами.

Кроме того, АКАР и партнёры: РАМУ, АРИР (IAB Russia), АБКР, НАВК — разработали предложения по возможности получения мер государственной поддержки индустрии. Самые ожидаемые меры — льготное кредитование, особые условия заключения государственных контрактов, освобождение агентств от уплаты налога на прибыль, временное снижение ставки страховых взносов на заработную плату на 15%, снижение НДФЛ на 5%, снижение налоговой базы по объектам имущества и другие.