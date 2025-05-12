Выручка Pinterest выросла на 16%

Американская Pinterest, владеющая одноименным интернет-сервисом визуальных закладок опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 2025 года, в котором указан рекордный рост доходов. Это свидетельствует о растущем доминировании площадки в сфере цифровой рекламы.

Выручка показала рост на 16%, до $855 млн. Количество пользователей в месяц выросло на 10%, до 570 млн, а средняя выручка на одного пользователя (ARPU) выросла на 5% по всему миру.

Представители компании отметили, что на показателях положительно отразилось увеличение числа пользователей и улучшение инструментов для рекламодателей. Pinterest постоянно совершенствует свои поисковые алгоритмы, внедряет искусственный интеллект и предлагает новые форматы рекламы.

Напомним, в марте Pinterest получил штраф в России на 12 млн руб. по части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (повторное невыполение оператором обязанности по локализации персональных данных россиян на территории РФ).