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07.11.2022 в 12:22

PickPoint получил иски от онлайн-ритейлеров на 322 млн рублей

Сервис доставки столкнулся с финансовыми проблемами из-за иностранного акционера

Контрагенты сервиса доставки PickPoint подали к нему иски на общую сумму 322 млн руб., сообщают «Ведомости». По словам представителя сервиса, компания испытывает финансовые трудности из-за иностранного акционера.

Среди юридических лиц, подавших иски к PickPoint, — «Купишуз» (Lamoda), «Есолюшнс» (часть Otto Group Russia), «Иль де ботэ» и «Техпорт». Самая крупная сумма иска у «Купишуз» — свыше 262 млн руб.

Опрошенные изданием истцы отказались от комментариев. Представитель одного из основных партнёров сети пунктов выдачи заказов — магазин «Леонардо» — отметил, что задолженность перед компанией тоже была, но сейчас она погашена на три четвёртых и ритейлер продолжает сотрудничество с PickPoint.

«Мы сделали необходимые операционные трансформации для нивелирования последствий резкого изменения партнёрского портфеля в 2022 году. Сейчас мы проводим реструктуризацию бизнеса и надеемся решить проблему до конца года», — пояснили изданию в PickPoint.

Компания «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», юрлицо сервиса, управляет сетью из 10,5 тыс. постаматов на территории России. 100% долей компании записано на кипрский офшор. В 2021 году выручка компании составила 3,5 млрд руб. при убытке 254 млн руб.

pickpoint
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