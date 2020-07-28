Пиарщики назвали три главные книги для развития в своей профессии

В честь дня PR-специалиста портал «Работа.ру» и книжный сервис «ЛитРес» провели опрос пиарщиков о профессиональной литературе. О результатах исследования партнеры рассказали Sostav.

Среди респондентов самой популярной книгой для развития в PR стала «Основы теории коммуникаций» Ольги Гнатюк. Ее уже читали или хотят прочитать 22% опрошенных.

Затем следуют «Тексты, которым верят» Петра Панды и «Личный бренд с нуля» Екатерины Кононовой. Эти книги отметили по 17% специалистов.

По 16% участников опроса указали на «SMM обучение» Александра Либермана и «Отличайся! Личный бренд — оружие массового впечатления» Тимура Асланова. Еще 15% респондентов выделили книгу «PR в реальном времени» Михаила Умарова.

О том, что для карьерного роста обязательно нужно читать профессиональную литературу, говорят 90% специалистов. Однако только 32% респондентов сказали, что регулярно изучают специализированные книги для развития в отрасли.

Среди книг, которые помогли в профессиональном росте, респонденты также указывали «PR на 100%» Игоря Манна, «Метод большого пряника. Как не тратить силы на ерунду и достигать целей с удовольствием» Романа Тарасенко, «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «Люди-бренды. Макдональд, Фаберже, Шанель, Хилтон и другие» Елены Рог, «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум» Дэна Кеннеди и Ким Уэлш-Филлипс.

Тройку лидеров по количеству проданных экземпляров в «ЛитРес» за все время существования сервиса возглавила книга «Тексты, которым верят. Коротко, понятно, позитивно» Петра Панды. На втором и третьем местах — «Как это делается» от коллектива авторов и «Фрипаблисити. Как прокачать личный бренд без бюджета» Екатерины Иноземцевой соответственно.

В исследовании «Работа.ру» и «ЛитРес» участвовали более 1 тыс. специалистов из разных регионов России. Опрос проводили в июле 2020 года.