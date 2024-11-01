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18+
01.11.2024 в 08:00

Петросян может стать резидентом Comedy Club

Для начала он выступит в шоу

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Известный российский юморист, участник программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Евгений Петросян выступит в специальном выпуске шоу Comedy Club на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Кроме Евгения Петросяна в выпуске 1 ноября впервые примут участие другие знаменитые юмористы, такие как Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов. Приглашены звезды «Уральских пельменей» и шоу «Однажды в России»

Выступление Петросяна — это первое появление юмориста на сцене Comedy Club. Но при этом, как отмечает директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, возможно, не последнее.

«На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение, а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел», — отметила Канделаки.

Ранее Гарик Харламов, генеральный продюсер Comedy Club, объявил, что шоу закрывается. Позже оказалось, что это лишь означает, что в прежнем формате шоу перестает существовать. Харламов решил обновить и вдохнуть новую жизнь в проект.

Comedy Club Петросян
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