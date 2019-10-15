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15.10.2019 в 15:35

Первое российское СМИ получило штраф за распространение фейковых новостей

Административный штраф назначен «Издательскому дому „Момент истины“ и его главному редактору

Depositphotos

В России назначены первые административные штрафы за распространение фейковых новостей, сообщает ТАСС. За злоупотребление свободой массовой информации наказанию подвергнуто сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев.

Решение пока еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение ближайших десяти дней. По решению мирового судьи судебного участка № 157 Хорошевского района издание оштрафовано на 200 тысяч рублей, а его главный редактор — на 60 тыс. рублей.

Конфликт с законом у «Момента истины» случился из-за размещенных на YouTube-канале издания роликов и гиперссылок на эти ролики на сайте изданий. Материалы, попавшие в поле зрения Роскомнадзора, носили заголовки подобные «Срочно! В России готовит революцию Майдан».

Закон о фейковых новостях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта, а вступил в законную силу 29 марта. Закон о запрете фейкньюс, предусматривает штрафы для граждан от 30 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

СМИ фейковые новости Штраф Момент Истины
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