Вступили в силу законы о запрете фейковых новостей и защите госсимволов

Сегодня в России вступили в силу законы о запрете распространения фейковых новостей и оскорблении представителей власти, государственных символов и институтов власти в СМИ и интернете, подписанные Владимиром Путиным 18 марта.

Первый законопроект, о запрете фейкньюс, предусматривает штрафы для граждан от 30 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Если распространение ложной информации повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоровью, то размер штрафа увеличивается, максимальная сумма наказания может достигнуть 1,5 млн рублей.

Информация будет признаваться подлежащей блокировке, если ее распространение несет «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры».

По второму закону — о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов — будет блокироваться информация, «выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Авторами обеих инициатив стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Быкова, а также парламентарий Дмитрий Вяткин. Госдума окончательно приняла законы в третьем чтении 7 марта, а 13 марта документы одобрены Советом Федерации.