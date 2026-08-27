Перфоманс-маркетинг для офлайна: какие метрики показывают эффективность мероприятия

Екатерина Мариненко, организатор международных спортивных и развлекательных мероприятий в Европе и на Ближнем Востоке, рассказала Sostav о том, почему большой охват еще не говорит об успешности события и как связать офлайн-активность с продажами, возвратностью и ROI.

У оценки офлайн-мероприятий есть одна большая проблема. Просмотры, лайки, публикации и посещаемость легко посчитать и показать уже на следующий день. А вот продажу через несколько недель, повторную покупку через несколько месяцев или влияние конференции на сделку увидеть гораздо сложнее, а ведь для мероприятий это ключевые показатели.

Индустрия постепенно перестраивается. По данным Bizzabo, в 2026 году 40% организаторов по-прежнему испытывают сложности с доказательством ROI мероприятий против 70% в предыдущем исследовании. При этом руководство все чаще ждет от событий влияния на воронку продаж, скорость прохождения сделки и удержание клиента. Так, в исследовании Splash 52% маркетологов связывали с мероприятиями как минимум половину закрытых сделок, а 72% отмечали, что после участия потенциального клиента в событии сделки закрываются быстрее. Уже 79% организаторов интегрировали в свою работу ивент-платформы с CRM (Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) или системами маркетинговой автоматизации.

Почему охват — не KPI бизнеса

Конечно, отказываться от охватов совсем не стоит. Это полезная диагностическая метрика: она показывает, сколько людей увидели событие и какой контент распространялся лучше. Однако она не должна становиться единственным доказательством эффективности.

У тысячи просмотров нет бизнес-ценности без вызванных ими последующих действий. Человек зарегистрировался, пришел, купил, оставил контакт, вернулся на следующее мероприятие, привел другого участника?

Показательно, что традиционные метрики все еще сильны. Согласно Cvent Planner Sourcing Report 2026, среди наиболее часто используемых KPI организаторы называют вовлеченность и обратную связь или удовлетворенность — по 34%, а посещаемость — 31%. Эти показатели важны для оценки качества события, но сами по себе не отвечают на вопрос об окупаемости.

Схожую картину показывает исследование Content Marketing Institute: при оценке эффективности событийного маркетинга 70% B2B-маркетологов отслеживают вовлеченность, тогда как выручку и ROI — 46%, обратную связь клиентов — также 46%, а влияние на бренд — 34%. В свою очередь, Amex GBT в прогнозе на 2026 год пишет, что компании оценивают события не только через ROI, но и через Return on Experience — вовлеченность, полученный опыт, изменение отношения к организации.

Для платного повторяющегося события смотреть стоит прежде всего на стоимость привлечения нового покупателя, средний чек и возвратность. Последнюю считаю как долю участников, которые купили билет на следующее доступное им событие в течение сезона. Из расчета нужно исключить тех, кому следующий формат объективно недоступен — например, из-за географии. Хороший показатель возвратности — выше 60%.

Для B2B-конференции подход уже иной. Рассматривать стоит такие метрики — количество квалифицированных лидов, стоимость одного такого контакта, переход лида в потенциальную сделку, влияние события на воронку и затем продажи. Для презентации продукта или поп-апа важнее путь от контакта или тестирования продукта к покупке. Для бренд-зоны, где прямой продажи может не быть, — доля целевой аудитории среди посетителей, глубина взаимодействия и изменение отношения к бренду до и после контакта.

Поэтому сравнивать конференцию, фестиваль и бренд-зону по одной системе бессмысленно. Между форматами можно сопоставлять, например, стоимость целевого контакта или долю людей, совершивших заранее определенное действие. Но абсолютную посещаемость или число лидов без контекста сравнивать нельзя.

Одна из частых ошибок — смотреть только на валовую посещаемость. Тысяча случайных гостей на фестивале и триста постоянных участников повторяющегося события могут выглядеть в отчете как «1000 против 300», хотя для бизнеса второй результат может быть значительно ценнее. Поэтому важно разделять новых и повторных участников и понимать, что произошло с ними после события.

Кроме того, не стоит смешивать разные форматы в одной таблице и оценивать их по одинаковым KPI. Высокая посещаемость сама по себе не компенсирует низкую конверсию, а большое количество лидов ничего не говорит о результате, если неизвестно, сколько из них в итоге дошли до сделки.

Как построить аналитику офлайн-события

Измерение разбивается на три этапа.

До события нужен перечень исходных показателей: размер активной базы, стоимость привлечения клиента, средний чек, доля повторных покупателей и результаты сопоставимого прошлого события. Если этого нет, после мероприятия невозможно понять, произошел рост благодаря событию или из-за сезонности, скидки или другой кампании.

На этом же этапе нужно разметить каналы. Для этого подойдут, например, уникальные UTM-метки, промокоды, ссылки, поле «как вы узнали о мероприятии», единый идентификатор участника в CRM. Это способ связать физическое действие с цифровым профилем.

Во время события стоит фиксировать фактическую явку, удержание до конца программы, участие в отдельных активностях и дополнительные покупки. Для B2B-форматов к этому добавляются сканы контактов, посещение сессий, встречи и другие сигналы интереса.

После события начинается самая важная часть. В повторяющихся форматах рекомендуется возвращаться к данным на 30-й и 90-й день и в конце сезона. Именно тогда становится видно, кто купил следующий билет и кто привел нового человека. Около трети регистраций на следующее событие обычно приходят после коммуникации на 30-й день. А сегментированная рассылка дает примерно на 30% больше регистраций, чем одинаковое письмо всей базе. В более широком email-маркетинге эффект сегментации также подтверждается данными — например, Mailchimp фиксирует у сегментированных кампаний более высокие показатели открытий и кликов.

NPS собирается в первые 24−48 часов, но их тоже не стоит использовать как самостоятельный итоговый KPI. Важнее увидеть его динамику и сопоставить ответы с поведением — например, возвращаются ли участники с высоким NPS, рекомендуют ли событие другим.

Как фиксировать и что делать дальше?

Связать офлайн с бизнес-результатом можно и без самого дорогого Martech-стека. Достаточно CRM, корректной разметки источников, промокодов и регистрационных данных. CDP (Customer Data Platform — платформа клиентских данных) может быть полезна крупному бренду с большим количеством каналов и точек контакта, но делать ее обязательным условием performance-аналитики неверно.

Ключевой принцип — непрерывная фиксация истории клиента. Если данные о регистрации находятся в одной таблице, посещение — во второй, промокоды — в третьей, а покупки — в CRM, отчет снова сведется к тем метрикам, которые проще всего достать.

Через 3−5 лет охваты и лайки, скорее всего, никуда не исчезнут. Но они окончательно займут место промежуточных сигналов, а не финального доказательства успеха. Стандартом станет связка событийных данных с профилем клиента — то есть стоимость привлечения, конверсия в целевое действие, влияние на выручку, повторная покупка, удержание и LTV (Lifetime Value — пожизненная ценность клиента).