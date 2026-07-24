Perfluence оспаривает штраф за маркировку рекламы

ООО «Перфлюенс» ( Perfluence ) подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отказал компании в отмене штрафа Роскомнадзора в размере 200 тыс. руб. за нарушение требований к учету интернет-рекламы.

Поводом для административного дела стала рекламная публикация, размещенная 30 сентября 2025 года в Telegram-канале «ЖК Витязь * Реклама * Продажа * Барахолка». Рекламному материалу был присвоен идентификатор интернет-рекламы. Однако в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) отсутствовали сведения о площадке распространения рекламного материала.

Роскомнадзор посчитал, что обязанность по предоставлению данных о рекламе исполнена ненадлежащим образом и привлек Perfluence к ответственности по части 15 статьи 14.3 КоАП РФ. Размер штрафа составил 200 тыс. руб.

Компания не согласилась с выводами Роскомнадзора и обжаловала постановление ведомства в Арбитражном суде Москвы. Основной довод заключался в том, что компания не является надлежащим субъектом ответственности, поскольку обязанности по передаче информации о рекламе были распределены между участниками рекламной цепочки.

В частности, компания ссылалась на договор с ООО «Адв-Кейк» и оферту для блогеров, где были распределены обязанности по работе с ОРД и ЕРИР. Компания настаивает на том, что роль посредника в рекламной цепочке не означает автоматического возложения ответственности за все возможные нарушения при передаче информации.

Арбитражный суд Москвы с доводами компании не согласился и признал штраф законным. Суд указал, что договорное распределение обязанностей между участниками рекламного процесса не освобождает компанию от ответственности перед государственным органом.

Если организация участвует в размещении интернет-рекламы и обязуется обеспечить передачу сведений в ЕРИР, она должна контролировать фактическое исполнение этой обязанности, говорится в решении суда. Кроме того, суд отметил, что Perfluence не представила доказательств принятия достаточных мер для предотвращения нарушения.

В конце прошлого года Роскомнадзор начал подавать в суд на компании, не сделавшие обязательные отчисления в размере 3% дохода от услуг по распространению интернет-рекламы.