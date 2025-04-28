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28.04.2025 в 13:00

77% офисных работников в России сталкиваются с переработками

Каждый второй сотрудник переживает из-за необходимости доказывать свою эффективность

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77% опрошенных россиян, работающих в офисах, сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, а 46% — периодически. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. офисных работников из всех округов России.

Согласно данным исследования, 61% сотрудников ощущают необходимость доказывать свою эффективность: 21% — часто, 40% — иногда. Причем среди тех, кто регулярно работает сверхурочно, наибольшая доля респондентов, которые считают, что должны демонстрировать свою полезность (31%): «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату». Среди тех, кто завершает рабочий день вовремя, каждый второй не испытывает таких переживаний.

Девять из 10 работников уверены в доверии со стороны руководителя: 36% — абсолютно уверены, 54% — скорее уверены. Наиболее часто о полной лояльности начальства говорят те, кто не чувствует необходимости доказывать свою эффективность (44%), а также те, кто регулярно перерабатывает (43%).

Переработки стали своеобразной компенсацией за возможность работать удаленно. Исследование показало, что с систематическими переработками чаще всего сталкиваются сотрудники на гибридном графике (37%), и они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Почти в такой же степени волнуются сотрудники удаленной работы.

Среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии со стороны руководства (41% и 40% соответственно).

Ранее аналитики «Русской школы управления» и «Зарплаты.ру» выяснили, что у 62% опрошенных россиян чрезмерная работа приводит к проблемам со здоровьем из-за стресса и усталости.

Superjob Россия исследование переработки
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