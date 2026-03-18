«Переодели гиганта»: редизайн айдентики и визуального стиля от Aida Pioneer для BELAZ

BELAZ — машиностроительное производство. Для гармонии восприятия стремление внутреннего импульса должно идеально совпадать с внешними проявлениями. Представители агентства Aida Pioneer рассказали Sostav, как нашли идеальное решение.

Компания

BELAZ — производитель карьерной техники.

Белорусские карьерные самосвалы BELAZ используются во многих странах и применяются при работе в сложных условиях открытых горных разработок. Техника предназначена для перевозки горной массы и полезных ископаемых в карьерах различного типа. Компания последовательно занимается повышением качества выпускаемой продукции, обновлением модельного ряда, внедрением технических решений и развитием производственных мощностей. Это позволяет предприятию сохранять устойчивые позиции в отрасли и поставлять технику более чем в 70 стран.

Интересный факт: карьерные самосвалы BELAZ занесены в «Книгу рекордов Гиннесса» как самые крупные в мире.

Задачи

Прежний логотип BELAZ, служивший компании с 1961 года, являлся примером дизайна автомобильных знаков времен советского союза. Логотип был узнаваем как в СССР, так и за рубежом. Но, несмотря на свою историческую ценность, со временем он стал выглядеть устаревшим: не подходил к современному облику компании и ее планам на будущее.

Новая визуальная концепция должна соответствовать концепции развития компании.

Идея

Дмитрий Аполенис, креативный директор Aida Pioneer: Это большая задача для большого бренда. В погоне за глобальностью, важно не упустить мельчайшие детали. А именно — обратить на них внимание и начать с них креативную работу. Мы изучили изменения в геометрии самосвала и отразили их в деталях нового логотипа.

В процессе работы над редизайном было выявлено легкоуловимое сходство в чертах логотипа и форме деталей самосвала, характерной для автомобилестроения времен создания бренда. Обилие закругленных углов и плотность форм — характеристики, свойственные как архитектуре конструкции самосвала 60-х годов, так и устаревшему логотипу BELAZ. Потому новый логотип стал отражением визуальных изменений, которым подверглась карьерная техника бренда за более чем 70-летнюю историю.

Дизайн

Схожие по массе, мускулистые; форма графем логотипа повторяет силуэт самосвала.

Новый логотип сохранил связь с историей компании и узнаваемые черты прежнего лого, но при этом стал более современным и соответствующим духу времени. Помимо основного лого был разработан дополнительный элемент корпоративной айдентики — монограмма «B» — символ супергеройской мощи и сверхъестественных способностей карьерных самосвалов BELAZ.

Цвет и шрифт

Основная палитра состоит из оттенков синего, как символа масштабности и профессионализма, а также желтого в акценте — классическая ассоциация с цветом самосвала BELAZ. Сочетание гаммы цвета подчеркивает глобальный уровень компании, ее историю и ее будущее. Шрифт Mulish преподносит коммуникацию за счет своего минимализма. Подходит для заголовков и типографского текста.

Получилось мощно