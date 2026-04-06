06.04.2026 в 06:50

Pepsi отказалась финансировать фестиваль с участием Канье Уэста

Участие рэпера в мероприятии вызвало беспокойство властей

Компания PepsiCo объявила о прекращении спонсорской поддержки лондонского музыкального фестиваля Wireless, где в этом году хедлайнером должен выступить рэпер Канье Уэст, сообщает The New York Times.

Решение принято на фоне растущей критики в адрес организаторов мероприятия, связанной с противоречивым прошлым артиста. Оно последовало всего через несколько часов после того, как премьер-министр Великобритании публично выразил свою «глубокую обеспокоенность» по поводу участия артиста в фестивале.

Ранее Канье Уэст был уличен в антисемитских высказываниях. Кроме того, он начал выражать восхищение Адольфом Гитлером. При этом свое поведение он объяснял биполярным расстройством и последствиями автоаварии.

Отказ спонсора стал серьезным ударом по имиджу фестиваля, который позиционировался как «Pepsi представляет Wireless». Спонсорами также значатся Budweiser, PayPal, Beatbox и еще несколько крупных компаний.

Напомним, после разрыва сделки с Уэстом Аdidas решила продать запасы товаров с принадлежащей ему маркой Yeezy, а часть вырученных средств передать на благотворительность. Деньги пожертвовали организациям, занимающимся борьбой с дискриминацией и ненавистью, включая расизм и антисемитизм.

